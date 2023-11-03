美議員擬制裁港官　黎棟國斥長臂管治　林琳籲團結抵抗西方抹黑

美國國會黨派議員提出法案，要求把將香港一批官員及法官，納入制裁名單。多名立法會議員予以譴責，其中曾出任保安局的黎棟國表示，美國以往亦曾制裁香港官員，本港官員一向處之泰然，又指美國方面戴有色眼鏡，想藉長臂管轄形式，阻止香港執行法律，美國方面的行為是破壞香港法治，認為必須嚴厲譴責及堅定地反對。



民建聯立法會議員林琳亦認為有關行徑粗暴干涉香港特區的司法制度，公然破壞香港的法治精神，此等行徑實在令人不齒，她促請有關政客立即停止卑劣的政治操弄行為，又呼籲各界團結抵抗西方政客的無理抹黑與干預，共同捍衛香港司法公正。



黎棟國稱美方戴有色眼鏡（資料圖片）

黎棟國表示，如果相關制裁實際付諸行動，相信當局必然會有相應回應。他不認為相關制裁，會實際影響香港官員執行工作，因為每個人都已經宣誓，確切履行維護國家安全的責任，相信他們必定無畏無懼執行工作。

林琳批美國雙重標準。（資料圖片/林靄怡攝）

林琳：西方政客雙重標準

林琳認為法治是香港賴以成功的基石，司法機構、法官與司法人員獨立且不受干預地行使司法權力，是香港以至全球法治社會的基石。特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公獨立辦案，盡忠職守，乃是天經地義。

她又批評部分西方政客以雙重標準，公然抹黑香港的司法制度，企圖插手香港法治工作，其心當誅。美方對香港國安法的反覆抹黑污衊，不僅是偽善的，也注定是徒勞的。

擬議的制裁名單上有49人，包括律政司司長林定國、維護國家安全委員會秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤及一批國安法指定法官和律政司檢控人員等。特區政府發表聲明，予以強烈譴責，形容是妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員。