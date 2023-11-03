區議會選舉｜18區設流動遊戲攤位等宣傳　楊何蓓茵現身派單張

政府推出「區選進社區」活動，其中今日至周末（3日至5日）會在不同地區設流動遊戲攤位、流動宣傳車及展覽宣傳，遊戲攤位有提供拼圖遊戲。公務員事務局局長楊何蓓茵今（3日）下午，到柴灣體育館的流動遊戲攤位，與市民玩遊戲，向市民派單張，她說希望可以將區選齊投票的訊息傳揚開去，並呼籲合資格選民請踴躍投票。



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楊何蓓茵在社交平台上說，建議合資格選民可做好三方面準備。第一，緊記於投票日預留時間，按投票通知卡到指定票站投票，履行公民責任；第二，認識所屬選區的範圍，及「雙議席單票制」投票制度，換言之，所屬選區的選民可投選1名候選人，得票最多的2名候選人當選；第三，了解所屬選區的候選人政綱和地區工作，從中選優。

民青局正副局長「見靚位就掛banner」

民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正，今日和灣仔民政專員張雁伶落區。民青局Facebook稱，麥美娟和梁宏正「發現有個位又當眼、又多行人路過，於是乎就決定落手落腳掛banner」，掛上區議會宣傳橫額。

但其實政府部門也不能隨便「見到靚位就掛橫額」，每個區議會區內，有50個或以上指定展示點，可讓政府部門申請掛上宣傳品，民青局政副局長「扮鬼扮馬」，都要為了呼籲市民12月10日區議會選舉投票。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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