區議會選舉｜曾國衞：提升投票率　將Crossover推「區選夜繽紛」

區議會選舉將於12月10日舉行，提名期明日（17日）展開。政制及內地事務局局長曾國衞稱，為提升投票率，政府在今次選舉較以往更早開始做宣傳，早於9月起已開展，亦會不斷加強，更會「與香港夜繽紛有Crossover」，推出「區選夜繽紛」在夜市設攤位宣傳區選。



曾國衞稱為增選舉氛圍，會加強宣傳包括與香港夜繽紛crossover辦「區選夜繽紛」（立法會直播畫面截圖）

曾國衞今日出席立法會政制事務委員會會議，講解12月10日區選安排。有議員關注當局會如何提升投票率，曾國衞回應稱，今年有關選舉的宣傳工作早於9月已開動，多區懸掛宣傳橫額及旗幟，和透過傳統媒體宣傳外，也會包括社交媒體；政府明天起亦會推出短片，由特區政府班子呼籲參選及投票，務求推高選舉氣氛。

他又指，當局會主動走進社區，務求令市民明白選舉的重要性，真心擁護新治理體系。政府又會製作電視特輯、選舉小百科及冷知識等，並在全港舉辦過百場活動，與市民「零距離」接觸，包括推出親子遊戲，亦會「與香港夜繽紛有Crossover」，推出「區選夜繽紛」。

狄志遠批政府資訊發放似「唧牙膏」

新思維狄志遠表示，是次選舉新增提名程序，但政府在相關安排上卻似「唧牙膏」、資訊混亂，又指有政黨相對容易取得「三會」委員聯絡方法，有政黨仍尋找聯絡方法「好似都唔知點樣搵到三會成員爭取到提名」，直言：「有啲好容易做到，有啲好難先做到，咁會唔會客觀上造成唔公平嘅現象呢？」他期望政府有完善措施便利參選人接觸「三會」成員。

曾衞國回應，早期不同政策局都曾回應接觸「三會」成員事宜，故在不同切入點下出現不同的回覆，但強調「而家安排有足夠同合理嘅渠道畀參選人去接觸選民以至爭取提名」，指政黨或曾參選的人即可向選舉事務處取選民名冊，而獨立參選人士即可透過民政事務處轉達聯絡「三會」成員的要求，直言：「我認為無一個無不公嘅情況」。狄志遠追問，倘有毫無經驗的年青人想參選，可如何取得「三會」成員聯絡資訊，曾國衞重申可透過民政事務署聯絡。

民建聯陳永光指，來屆區議會選區擴大，當局將如何通知選民確保他們知悉相關改變。曾國衞指，選民將於選舉前10日收到「選舉通知卡」，屆時會有選民該在哪個票站投票等資訊。

曾國衞表示，過去區議會泛政治化，倒行逆思，必須予以矯正，期望新一屆區議會專注關心民生事務、去政治化，並牢牢掌握在愛國者手中，廣納不同界別及專業有為之仕，在不同渠道不同階層收納意見。他強調會確保區議會選舉公平公正、高效、人性化及安全有序進行。

選舉網站會有票站輪候時間資訊

選舉事務處總選舉事務主任黃文超則指，地方選區一般投票站的投票時間將為上午8時30分至晚上10時30分，地區委員會界別投票站的投票時間則將為上午8時30分至下午2時30分等。曾衞國又指，參考上屆區議會選舉情況，選舉網站將設各投票站輪候時間供市民參考。