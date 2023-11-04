美提制裁49名港法官及官員　李家超嚴厲譴責斥妨礙司法公正

美國五名跨黨派國會議員提案，要求將本港49名法官、檢控官及官員列入美國制裁名單。行政長官李家超表示，嚴厲譴責有關恐嚇行為，批評是妨礙司法公正，稱除違反法治，亦違反美國自稱的司法獨立。



李家超批評美議員提議案制裁港法官及官員是「卑劣手段」。（資料圖片）

李家超出發前往上海前，於機場會見記者，批評有關行是「卑劣手段」，目的是想恐嚇法官、檢控官及香港官員，特別是恐嚇法官，嘗試影響他們公平公正審訊案件、作出裁決，形容是嚴重妨礙司法公正，除違反法治，亦違反美國自稱的司法獨立。

李家超表示，深信本港的法官、檢控官及官員，都會無畏無懼履行職責，特別是法官，會按他們的誓詞公平公正審訊案件，其他官員亦不會害怕這些卑劣的恐嚇。

重申收到美方發出的APEC邀請函

美國本月舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會，受美國制裁的李家超將不出席，他重申，收到主辦方按慣例向自己發出的邀請函，惟他因為「日程理由」未能出席，所以委派財政司司長陳茂波代為出席，又稱過往曾有特首因為公務理由不能出席APEC會議。

陳國基形容新一份《施政報告》承先啟後（夏家朗攝）

陳國基：制裁法案欲推翻港司法制度

政務司司長陳國基接受《文匯報》訪問時亦提到，有美國議員提出「制裁法案」，是以卑鄙的手法威脅香港法官，不擇手段企圖推翻、改變香港的司法制度，指美方所談的「人權」「法治」「尊重法律」全是虛假。他續指，預計政府明年為基本法第23條立法時，會受到外國勢力、在港的外國代理人、反中亂港分子等反對，港府會秉持透明原則，向市民充分解釋，爭取支持。