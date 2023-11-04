周守仁履任樞機指以愛修和社運傷口　中聯辦積極協助李山訪港

天主教香港教區主教周守仁履任樞機，今日（4日）下午在半山聖母無原罪主教座堂舉行求恩彌撒。周守仁彌撒後指，2019年反修例風波後，社會有很多傷口未療癒，現時只是掩蓋着，需要用愛修和，「唔係去爭吵，唔係去講邊個啱與錯，大家都在心中渴望緊去愛和被愛」。



他又指，指責他人犯錯很容易，但也應該反思自己有否犯錯，教會也要學懂聆聽和尊重不同聲音。



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曾蔭權、林鄭及數百信徒出席

數百名信徒出席求恩彌撒，包括前行政長官曾蔭權、林鄭月娥和公務員事務局長楊何蓓茵等，教堂坐無虛席。

周守仁講道時說，教友到來是對他最大的祝福及鼓舞，他表示感動，提到教會首先要是生活戰場上的「療傷站」，信徒是橋樑，以修和、共融等為使命。他表示，人人都是平等被愛，應給予尊重，無分種族、文化背景等，亦不論政治或其他取向、包括性小眾，信徒其中使命，要為修和、共融而努力。

就同樂運動會事件，周守仁說香港是多元社會，要有尊重，理解有市民感到不舒服，但希望他們容許別人有空間。

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李山訪問香港教區中心和修院

天主教香港教區公布，北京教區主教李山應周守仁回訪邀請，將於本月14日訪問香港教區5天。周守仁說，李山訪港主要參觀香港的教區包括教區中心和修院等，互相認識幫助交流，中聯辦有積極提供協助。

至於中梵關係，周守仁指，雙方可能有誤會，希望有更多溝通，避免因為彼此的假設影響關係。