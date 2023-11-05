首三季經濟復蘇遜預期　陳茂波料全年增長預測低於預期

財政司司長陳茂波說，本況受外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企等影響，首三季經濟復蘇稍遜預期，第四季預料旅遊和消費仍是本港經濟增長的主要動力，估計本周將發表的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。



財政司司長陳茂波在上海出席第六屆中國國際進口博覽會。（陳茂波網誌相片）

外圍氣氛疲弱、息口高企 全年經濟增長料低於估算

陳茂波今天（5日）在網誌表示，今年環球經濟復蘇乏力，單邊主義和保護主義持續加劇，加上地緣政治局勢緊張，國際貨幣基金組織早前把全球經濟增長預測，由原來的3.5%下調到3.0%，並估計明年的增速會進一步放緩至2.9%。

陳茂波說本港受外圍整體氣氛持續疲弱、息口持續高企、金融市場表現等因素影響，限制本地消費反彈力度，剛公布的第三季經濟增長為4.1%，幅度較預期溫和。第四季度預期訪港旅遊業和私人消費仍然會是本港經濟增長的主要動力，住戶收入持續改善，加上各項政府支持措施，會為本地消費帶來一定支持。不過，由於首三季經濟復蘇稍遜預期，本周將發表的全年增長預測範圍將低於年初時的估算。

財政司司長陳茂波上周在香港金融科技周2023致辭。（陳茂波網誌相片）

金融領袖投資峰會將有300名機構負責人出席

第二屆國際金融領袖投資峰會本周舉行，主題為「駕馭複雜的環境」，陳茂波說會議匯聚全球金融領袖，亦有內地金融監管機構代表參與，將聚焦探討當前非常複雜的全球金融和投資環境下，如何應對影響深遠的趨勢和變化，將有多達300名來自全球頂尖金融機構的負責人出席，當中包括90位跨國金融集團董事長或行政總裁。