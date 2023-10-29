陳茂波料第三季本地GDP增速較預期慢　地緣政治緊張經濟續受壓

財政司司長陳茂波說，本港經濟自今年起穩步復蘇，然而地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，令本港經濟繼續受壓，預料下周公布的第三季本地生產總值的預先估計數字，增長速度較預期緩慢。



地緣政治緊張、金融偏緊 本港經濟繼續受壓

陳茂波今日（29日）發表網誌，提到《施政報告》主題「拼經濟、謀發展」，是香港社會當前最主流的民意和最廣泛的共識。他說本港經濟自今年起穩步復蘇，然而地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，形容外圍環境持續困難，無可避免會令本港經濟繼續受壓。他預計，下周將公布的第三季本地生產總值的預先估計數字，雖然是繼續增長，但增長速度則較預期緩慢。

陳茂波又說，香港作為細小、外向、全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍因素所影響，但只要準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，他相信定能為香港提供持續的增長動能，加速邁向高質量發展，並更好應對經濟波動的挑戰。

大型發展項目融資委員會確保財政可持續

陳茂波說生命健康和藥械研發是創科發展的重要範疇，「引進辦」今年來亦引進了不少生命健康科技公司來港落戶，連同快將提出大灣區跨境數據流動的具體方案，他認為本港整個藥械研發、生命科技的「產業化」已是蓄勢待發。《施政報告》提出建立「第一層審批」的藥械註冊制度，陳茂波相信可吸引更多本地和海內外的藥械企業，在香港研發和臨床試驗，發展新興的優勢產業。

《施政報告》提到，陳茂波會領導新成立的「大型發展項目融資委員會」。他說本港要實現產業導向、驅動經濟持續發展，土地和基建發展也需要跟得到位，確保我們有足夠的發展空間和容量，委員會會研究和審視各種可行的融資方案，包括善用市場力量，槓桿市場資金，確保政府財政可持續。