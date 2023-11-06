施政報告｜許正宇：年底前公布「投資移民」詳情　擬加人民幣資產

財經事務及庫務局局長許正宇今日（6日）向立法會一個委員會表示，年底前公布更多新的「資本投資者入境計劃」詳情，明年啟動計劃和接受申請。他指，新的投資移民計劃除容許投資股票及基金等資產外，亦研究包含有利香港長遠發展的相關資產類別，如加入人民幣資產，以推動人民幣國際化。他又表明，投資項目不包括房地產。



財經事務及庫務局局長許正宇稱年底前公布資本投資者入境計劃詳情（資料圖片/林靄怡攝）

許正宇今早出席立法會財經事務委員會簡介《施政報告》涉財庫局政策內容時表示，13年前推出投資移民計劃時，容許投資者購置房地產，發現會「出事」，加上新計劃旨在吸引資金進入金融資產，及與本港長遠發展相關的資產，所以決定不會將房地產投資納入計劃。

有議員關注，過往的投資移民計劃出現利用投資槓桿，誇大在港投資規模。許正宇說，目前仍正考慮新計劃的實際執行和落實情況，包括具體的資產領域。

被問到投資移民門檻提升至3000萬元投資額，相較其他地區高，計劃是否具競爭力。許正宇回應指，政府曾經與潛在有興趣來港的人士溝通，認為初步反映安排合理。

陳浩濂指明年向立法會提交優化強積金立法建議（資料圖片）

明年首季提交優化強積金制度立法建議

財經事務及庫務局副局長陳浩濂則稱，明年首季會向立法會提交優化強積金制度立法建議，以落實在2024至25年度增加稅務扣減，鼓勵僱主為65歲或以上僱員作更多強積金自願性供款，及推出「積金易」平台，安排強積金受託人在2024年初起，分階段過渡至平台，於 2025年內全面運作。

此外，當局目標由2024至25年度起，將首個出生子女同住稅項扣除提高2成，如果需繳交薪俸稅和個人入息課稅的納稅人，與在今年10月25日或之後首個出生的子女同住， 其「居所貨款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由現時10萬元，提高至12萬元，直至該名同住子女滿18歲為止；期內，政府將在薪俸稅和個人入息課稅下，設立每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除 。