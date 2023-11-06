施政報告｜許正宇：年底前公布「投資移民」詳情 擬加人民幣資產
撰文：文維廣
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財經事務及庫務局局長許正宇今日（6日）向立法會一個委員會表示，年底前公布更多新的「資本投資者入境計劃」詳情，明年啟動計劃和接受申請。他指，新的投資移民計劃除容許投資股票及基金等資產外，亦研究包含有利香港長遠發展的相關資產類別，如加入人民幣資產，以推動人民幣國際化。他又表明，投資項目不包括房地產。
許正宇今早出席立法會財經事務委員會簡介《施政報告》涉財庫局政策內容時表示，13年前推出投資移民計劃時，容許投資者購置房地產，發現會「出事」，加上新計劃旨在吸引資金進入金融資產，及與本港長遠發展相關的資產，所以決定不會將房地產投資納入計劃。
有議員關注，過往的投資移民計劃出現利用投資槓桿，誇大在港投資規模。許正宇說，目前仍正考慮新計劃的實際執行和落實情況，包括具體的資產領域。
被問到投資移民門檻提升至3000萬元投資額，相較其他地區高，計劃是否具競爭力。許正宇回應指，政府曾經與潛在有興趣來港的人士溝通，認為初步反映安排合理。
明年首季提交優化強積金制度立法建議
財經事務及庫務局副局長陳浩濂則稱，明年首季會向立法會提交優化強積金制度立法建議，以落實在2024至25年度增加稅務扣減，鼓勵僱主為65歲或以上僱員作更多強積金自願性供款，及推出「積金易」平台，安排強積金受託人在2024年初起，分階段過渡至平台，於 2025年內全面運作。
此外，當局目標由2024至25年度起，將首個出生子女同住稅項扣除提高2成，如果需繳交薪俸稅和個人入息課稅的納稅人，與在今年10月25日或之後首個出生的子女同住， 其「居所貨款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由現時10萬元，提高至12萬元，直至該名同住子女滿18歲為止；期內，政府將在薪俸稅和個人入息課稅下，設立每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除 。