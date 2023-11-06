為「攞正牌」玩左閃右避開心　難道梁熙忘記初心？｜政壇諸事町

從政者要有承擔，不能左閃右避，被視為基本要求，但民建聯立法會議員梁熙為昨日「攞正牌」大玩閃避而開心，更大呼應大力推廣「玩閃避」，難道他忘了從政初心？



原來，他昨日主持赤薈盃閃避攻防比賽，是一種叫「躲避盤」又叫「飛盤」的新興運動，玩法可說是閃避球及飛碟的混合體，由於「躲避盤」由海綿及尼龍造成，運動相對安全，適合男女老少。梁熙又指，比賽有20支來自香港、澳門及內地的青少年隊伍參加，可見這種新興運動相當受不同地方的青少年歡迎。

他指，「飛盤」能在短期內成為年青人受歡迎的運動，主要是因為玩法簡單，工具亦易於入手，不需複雜技巧。可惜的是香港青年人在玩「飛盤」的場地上面對不少限制，很多年青人反映，康樂及文化事務署轄下場館因擔心會損壞場地及阻礙使用者而處處設限，不能玩「飛盤」。

梁熙與來自深圳及澳門的躲避盤團體交流，了解到當地可容許在室內場館進行「躲避盤」，也成為推廣這項新興運動一大助力。他指，政府重視青年發展，年青人需要的未必一定是創新政策，卸下一些不必要限制，讓年青人發展，尋找自己的一片天，已經能夠滿足他們所需，正如他在社交平台貼文的標題：首嚐年青人新運動 促場地鬆縛讓青年現飛盤。