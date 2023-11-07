赴美出席APEC行程仍在安排中　陳茂波：無預期晤美國官員

財政司司長陳茂波將代表香港出席月中在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。他今日（7日）表示，仍在安排有關行程，目前無預期與美國政府官員會面。



對於美國國會跨黨派議員提出法案，要求將多名執行《香港國安法》的法官、檢控人員及官員納入制裁名單。陳茂波批評完全不能接受，特區政府不會妥協，亦不會懼怕有關要脅。



陳茂波指仍在安排到美國APEC的行程（金管局網站直播影片截圖）

特區政府於10月30日公布指，「中國香港已按慣例收到東道主邀請」，但李家超由於日程事宜，未能親身代表中國香港出席這次會議，已委派陳茂波代為出席。今年的APEC會議於本月11-17日在三藩市舉行。

而美國當局於2020年宣布制裁十一名中港官員，時任保安局局長的李家超榜上有名。

另外，陳茂波出席金管局主辦的國際金融領袖投資峰會時指，今次峰會成功舉行，達到預期效果，有300名貴賓出席，當中100人屬全球最大金融機構主席或行政總裁，形容是金融界的「全明星賽」，他希望明年繼續舉辦峰會。他又說不少金融領袖體會到香港全面復常，即使面對地緣政治等挑戰，仍可看到香港有無限機遇，他對香港未來金融市場發展充滿信心。

陳茂波又說，今次峰會很榮幸得到國務院副總理何立峰發表視頻講話，反映國家對香港國際金融中心地位的支持及認同，特區政府及各金融監管機構會做好何立峰所提及的三點建議工作，將香港的金融市場發展得更大更強。