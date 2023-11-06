APEC三藩巿「習拜會」再生變數？

還有10天三藩巿APEC領導人峰會就要召開了。儘管華盛頓和北京都在為三藩巿實現「習拜會」而努力，可目前又突生變數。那就是美國會又提出了一個針對中國香港官員的「制裁案」。如果白宮批准此案，就表明完全沒有「對話」的誠意。原本美國白宮10月31日證實11月APEC峰會「習拜會」確定登場後，11月1日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會僅表示：中美雙方都同意朝着實現三藩巿元首會晤共同努力。同時，正如王毅主任日前訪美時指出的，通往三藩巿不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇厘島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。也就是並未鬆口，如今再添新變數。

近一段時間以來，美國積極與中國進行外交互動，目的自然是為了緩和或穩定日益緊張惡化的關係。美國的高官們基本上都訪問過了中國，而中國外長王毅外能見的人物也都見了。新成立的各種工作小組也都啟動了磋商程序。美方既表達了三藩巿會晤的強烈願望，也正在努力的實現面向三藩巿。甚至連在受到「制裁」的特首李家超也終於收到了東道主邀請出席APEC領導人非正式會議，只不過「由於日程事宜」，由財政司司長陳茂波代為出席。

APEC：亞太經濟合作組織第三次高官和部長級會議2023年7月29日至8月21日在美國西雅圖舉行，圖為APEC於2023年8月4日在Twitter發布的照片。（APEC Secretariat Twitter）

正所謂好事多磨，看似沒有什麼太大的障礙了，美方卻偏偏又生事端。美國眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席金映玉等五名參眾兩院的國會議員提出了一項名為《香港制裁法》的法案。這項法案要求美國政府考慮制裁49名香港官員和法官。此法案是在王毅訪美之後立即提出來的。這給正在面向三藩巿的努力一事蒙上了一層陰影。即使實現了三藩巿「習拜會」，也將失去意義。

王毅說的非常明確，「重回峇厘島，才能面向三藩巿」。雖然目前氣氛不錯，可如果美方在最後這段時間裏還不能基本滿足中國的條件，就無法「面向三藩巿」。

如今美國的反華議員這個時間點又站出來搞事，顯然這是在給三藩巿添麻煩。而這也正是對美國國會和白宮的嚴峻考驗了。更坦白的說，在王毅訪美之後，或者說即將實現三藩巿「習拜會」之前，這些反華議員的提案，更像是針對白宮。

這一段時間以來，白宮一直在積極與中國進行外交互動。目的就是為了建立防衝突護欄或負責任的管理中美關係。實際上就是不想中美關係進一步惡化升級，最終走向衝突對抗。因為這即不符合美國利益，美國也沒有準備好一戰。

中國外交部長王毅2023年10月28日在華盛頓同美國工商業等各界代表座談（中國外交部）

在中美基本上達成了面向共識的情況之下，這些議員此時提出制裁法案，顯然有意在阻止或不希望會晤的實現。甚至是有意推動中美關係迅速進入「冷熱戰模式」。

當然，儘管提出了議案，可能否在兩院通過？或何時在兩院通過？這是一個問題。另一個問題就是，國會通過了拜登是否簽署批准成法的問題了。由於距離三藩巿會晤較近，所以在此之前國會是難以通過的了。而拜登在會晤之前自然也不大會簽署執行法令。

這一議案已經向國會正式提案，早晚得討論。對拜登的考驗始終是一個存在。即使是在三藩巿會晤後通過，想必拜登也不會批准。當然，如果不簽署執行，就要面臨國會的政治壓力。而如果要簽署，那三藩巿會會晤又將是「白談」。美國打壓香港，這是中國不可接受的。如果美方一意孤行，那中美關係就只能是繼續惡化升級。

在這個時候，美國會議員站出來「搞事」。一是說明了美國內部的反華勢力非常囂張，霸權思維根深蒂固。這不僅是破壞中美關係的穩定，而是企圖推動中美之間進入冷熱戰模式。這是一個非常危險的信號。中國不得不防。可以說，目前的美國具有極大的不確定性。

中美關係：美國總統拜登2023年10月27日在白宮會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號發布王毅與拜登會面的照片。（中國駐意大利大使賈桂德社交媒體X賬號）

二是說明美國內部的政治或戰略思維混亂不堪。這表明美國內部的鷹派鴿派分界線非常明顯。最突出的是表明了美國的一些政客不是從國家的利益出發，而是從個人的好惡或小集團的利益出發對待中美關係。實際上，在對華戰略問題上，美方卻是也一致無法統一意志。

三是表明白宮與國會之間的相互掣肘越來越明顯。白宮費了好大的勁，才好不容易推動了中美加強交流溝通。這些國會的這些議員們卻站出來攪局。這些議員是參、眾兩院都有，民主、共和都在，這並非是黨派之爭，而是國會的議員們想左右白宮的政策，是在掣肘白宮。

總之，在「面向三藩巿」的關鍵時刻，美國會強硬派或反華派公然站出來挑事，使得三藩巿「習拜會」突然會晤的實現又蒙上了一層陰影。從北京角度來看，實際上「習拜會」見與不見，北京依然是該怎麼做就還會怎麼做，但糟糕的是華府，美國內部的政治和戰略思維的極度混亂越來越公開化。