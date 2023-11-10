立會教育事務委員會擬到陝西考察　葉劉：似旅遊套餐｜政壇諸事町

現時學校公民及社會發展科要安排學生到內地考察，立法會內務委員會今日（10日）討論撥款予教育事務委員會，以應教育局邀請在12月2日至5日與學生一起參加陝西歷史文化及航天科技內地考察團，實地了解實況。不過，多名議員質疑此行成效，新民黨議員葉劉淑儀直指行程安排「似旅遊套餐」，又問教育局是否忘了12月10日有區選投票，此行會阻礙助選工作。



梁美芬（立法會內會直播截圖）

據初步估計，每位參加考察團的議員的開支，包括機票、住宿、膳食、市內交通及雜項等合計約為13,500元，以暫時有9名議員表示參加計算，即逾十二萬元。

葉劉：睇落似旅遊套餐、含金量很低

不過，多位議員質疑今次考察團是否有必要。其中，新民黨主席葉劉淑儀直言「睇落似旅遊套餐、含金量很低」，又稱考察團對區議會助選工作十分不公道，問道：「教育局係咪忘記12月10日選舉？」

教育事務委員會陝西歷史文化及航天科技內地考察暫定行程（立法會文件）

醫療衞生界立法會議員林哲玄亦指似旅行團。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦質疑，為何立法會議員對考察行程安排沒有話語權？更質疑如此動用公帑有何得益。身兼教聯會副會長的選委界議員鄧飛則指出，考察團行程安排與學校考察行程幾乎一樣。

不過，教育事務委員會主席、經民聯議員梁美芬指已有9名議員願意參加，教育局希望議員親自視察公民科內地考察，認為行程可以改動的機會不高。

林健鋒：唔應該草率決定

對此，內委會主席李慧琼建議把議題交教育事務委員會再討論，惟梁美芬強硬地表示：「一係同意一係唔同意！」、「我想主席（李慧琼）妳清晰少少，因為含糊反而唔方便人哋做嘢！」

然而，梁美芬黨友林健鋒也認為：「唔應該草率決定」、「嚟緊幾個禮拜個個都忙，如果你唔拉票，就你自己個別決定，今日草率決定，就好多議員都有意見」。

最終，議題料下週再交內委會討論。