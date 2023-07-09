楊潤雄與「舊部」同場獲戴高帽：學生內地考察建功者｜政壇諸事町

撰文：石恩彤
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文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（9日）出席一項頒獎禮時，與前舊部施俊輝喜相逢，現貴為教育局副局長的施俊輝致辭時不忘向在場的學生提及，大家能到內地考察國情，應歸功於開創公民與社會發展科的時任教育局局長楊潤雄。

「第二屆全港青少年中國文化和旅遊知識競賽」今日（9日）舉行頒獎典禮，文化體育及旅遊局局長楊潤雄和教育局副局長施俊輝同場出席。兩人分別致辭時，不約而同談到「十四五」規劃，楊表示，國家把香港發展成外文化交流中心，今次活動最重要是推動市民欣賞中國文化，希望獲勝的學生可以把握造訪浙江的機會，學習國家歷史，開拓眼界。

施俊輝就表示，政府會積極配合「十四五」規劃，加強中國歷史及文化教育，將香港發展成外文化交流中心。

施又指，新設的公民與社會發展科當中包括內地考察，是楊潤雄在任教育局局長時積極推動的功勞，讓學生親身了解國情，促學生把握機會了解國家文化。

楊潤雄是上任的教育局局長，施俊輝之所以如此了解，皆因當時他是楊的政治助理，對方在今屆政府調職至新設的文化體育及旅遊局，他本人留在教育局並獲升為副局長，今次因公務出席活動，可算喜相逢。

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