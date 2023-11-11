區選｜候選人全入閘　曾國衞稱三會無偏袒　未用盡提名額正常

區議會資格審查委員會昨確認399名候選人提名人有效，全部符合參選資格。政制及內地事務局長曾國衞指，稱制度運作良好，發揮預期效果，又指「三會」提名額未能用盡是正常，並非制度問題。



他又指，區議會選舉新設三會成員提名安排，是為制度上提供保障，強調參選人除了要愛國愛港和具備服務社區的能力，亦要對外展示和令人信服，「唔係話自己有志服務社區，又有足夠能力，都要睇提名人係咪信任你有決心同能力先得」。



曾國衞。（資料圖片/盧翊銘攝）

在改制後的區議會選舉下，候選人須獲多區「三會」成員提名，不過多區三會成員未有用盡名額，被問會否考慮改善成員的接觸面，曾國衞指，目前44個選區，每區可產生5至10個候選人，平均每區大約4個，未有用盡提名額是正常。他續指，三會成員共有2000多人，只有399個參選人，部分候選人未必接觸到全部三會成員是正常，強調目前運作符合制度設計，不存在制度問題。

曾國衞強調信任三會公平 毋須檢視制度

對於無民主派和中間派參選人取得足夠提名入閘，建制派部分政黨亦有同樣情況，是否反映有政黨背景的三會成員偏袒黨友，他説三會成員長期扎根社區，了解當區需要，在立法會情況亦一樣，政府信任議員是以香港整體利益，而非政黨私利考慮政策，認為大家要信任制度下提名人是公正和持平。

被問到選舉後會否檢討制度，曾國衞指，整個運作基本上符合制度設計，經資格審查後的399名候選人全均是愛國者。他形容候選人背景「五光十色」，有地區人士、年輕人、少數族裔，亦有專業人士，發揮預期效果。

張炳良。（資料圖片）

稱民主和直選數量不直接掛鈎 最重要為市民帶來幸福感

前運輸及房屋局局長張炳良早前在報章撰文，稱在維護國家安全與自由多元之間要做好平衡，防範「一左二窄」，曾國衞表示，「唔係政治思想左定右問題」，而是要堅持愛國愛港。他指，愛國愛港並非複雜的事情，愛國是維護國家主權安全發展利益，愛港是維護香港的長期繁榮穩定，要尊重和維護香港特區的憲制秩序和地位。

曾國衞又指民主和直選數量不直接掛鈎，強調要優質民主，為市民帶來幸褔和進步，民主亦有多類型的體驗方法包括協商和會面等，不應拘泥於直選的數目。他續指過去全直選和投票率最高的一屆區議會選舉，正是香港最撕裂和最混亂的時候，反問「大家係咪想要呢樣嘢」。

新一屆區議會恢復委任議員，曾國衞指，政府正同步進行，物色合適人選，部分來自政府人才庫，部分則由地區推薦，會委任適當數量年輕人，人選同樣需要經過資格審查，相信完成時間與直選相若，完成委任後會對外公佈。