區議會選舉｜周浩鼎稱有人散播謠言籲勿投票　囑留意別有用心者

區議會選舉將於12月10日舉行，立法會議員周浩鼎稱，最近有人散播謠言鼓勵市民不要投票。周浩鼎呼籲公眾特別小心留意別有用心的阻止投票技倆，又重申今次區議會選舉，乃完善選舉制度，完善地區治理的最後一哩路，對本港尤其重要，盼市民明白其重要性，行使投票權利。



周浩鼎稱尊重不同性取向（盧翊銘攝）

民建聯立法會議員周浩鼎指出，最近在不同社區留意到，有別有用心人士散播謠言，鼓勵市民12月10日不要投票，或刻意鼓勵他們離開香港。周浩鼎指出，這讓他想起2019年區議會選舉時，反中亂港的支持者，無所不用其極阻止長者投票，包括沒收身份證，及叫長者困在家中等，周浩鼎指出這形同重施故技，別有用心地阻止他人在區議會選舉中投票。此等鼓勵他人不投票或叫人刻意離開香港的呼籲，乃剝奪香港市民行使投票權的權利。

周浩鼎呼籲公眾特別小心留意上述別有用心的阻止投票技倆，也重申今次區議會選舉，乃完善選舉制度，完善地區治理的最後一哩路，對香港特區尤其重要，盼市民能明白其重要性，並行使自己的投票權利。

他同時又指，投票率並非檢視選舉是否成功的唯一因素，又反問如果投票率相當高，卻是2019年區議會選舉的黑暴，選出來的人只顧反中亂港，不顧民生，這樣的投票率再高，市民也必然唾棄。他強調，這次區議會選舉的成功，在於能夠選出愛國愛港的賢能之士，為日後地區進行建設，在地區實踐良政善治

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