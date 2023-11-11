玩VR遊戲不忘呼籲投票　政府見縫插針谷區議會選舉｜政壇諸事町

區議會選舉將於12月10日舉行，政府鋪天蓋地宣傳，已經去到見縫插針的地步！除了大家打開電視見到的廣告，就連地區民政處有份舉辦的VR遊戲活動，甚至天文台每日天氣報告影片，都用各種方法呼籲投票。



近日政府全體出動呼籲投票，除了高官拍片，民政及青年事務局近日亦動員18區民政專員呼籲投票。不過他們有些在室內，有些在室外，音質有點不一致。

出席傑出大學生選舉 麥美娟呼籲投票

至於局長麥美娟馬不停蹄出席各項活動，而在活動中亦不忘呼籲投票。她今日（11日）在「2023香港傑出大學生選舉」選拔活動，以影片祝賀獲獎的傑出大學生時，亦呼籲大學生在區議會選舉中投票，「選出實幹為民的區議員，共同為建設我們美好的社區而努力」。

而民政事務總署亦有落力宣傳。昨晚（10日）油尖旺民政處和幾十名油尖旺青年網絡成員，到尖沙咀一間電競場館玩遊戲，是一場「青年節@HK」的活動，活動期間青年專員陳瑞緯和油尖旺民政專員余健強都有呼籲青年人投票。

天文台天氣報告 加上呼籲投票圖案

如果說推動投票是民青局的「份內事」，那麼，香港天文台的天氣報告與選舉有甚麼關係？星期四（9日）起，天文台的天氣報告影片，都加上了「12.10區選齊投票共建美好社區」的圖案，真正是「見縫插針」。