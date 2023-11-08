區議會選舉｜司局長拍片籲投票　何永賢落區派傳單：會一早去票站

多名高官近日積極落區宣傳區議會選舉，其中房屋局局長何永賢日前更去到房委會轄下屋邨派單張，直接向居民宣傳12月10日積極投票，她又透露當日會一早到票站投票，呼籲同事踴躍投票！



據悉，今次是政府最高層指令，要求各決策局及部門也要出謀獻策助力推高12月區議會選舉的投票率，因此可預見各政策局和部門首長的區選宣傳片陸續有來。



何永賢在Facebook發布片段宣傳選舉，她與副局長戴尚誠及政治助理歐陽文倩，去到房委會屋邨向「師奶」、長者派傳單，鼓勵居民積極投票，何永賢說屋邨已陸續掛好宣傳品，讓更多居民了解區選投票資訊，希望居民投票選出好的區議員，共建美好社區。

片尾何永賢回到房屋局辦公室，步出房門跟同事說「幫我12月10號Mark一Mark個Diary，我投票呀，朝頭早啦，唔該晒！」，並對鏡頭呼籲同事12月10日記得投票。

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此外，也有司局長同樣有拍片呼籲市民投票，但他們主要在政府辦公室或到設有「區選進社區」攤位的政府建築內拍片。

甯漢豪率轄下全體部門首長拍片籲投票

其中，發展局局長甯漢豪、副局長林智文及政治助理黃詠儀日前到訪政府「區選進社區」活動的流動遊戲攤位，更聯同當局轄下9個部門，包括規劃署、地政總署、屋宇署、土地註冊處、建築署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署及水務署部門首長一齊呼籲市民當日投票。

楊何蓓茵亦拍片呼籲市民投票（公務員事務局FB影片截圖）

楊何蓓茵以區選小百科提醒選民須知

公務員事務局局長楊何蓓茵亦拍片呼籲投票，並上載「了解區選五大小百科」提醒選民稍後會收到投票通知書、要留意自己所屬選區、及全港44個地方選區共88席是「區區有競爭」，選舉採「雙議席單票制」投票制度，即於所屬地方選區的選民可投選1名候選人，得票最多的2名候選人當選、投票時間為早上8時30分至晚上10時30分，合共14小時。而最後的第五點則指「民生無小事，區選你要知」，12月10日約定包括所有公務員同事，踴躍投票選賢與能。

林定國（左三）率領律政司人員拍片，呼籲市民投票選出地區代表（林定國FB影片截圖）

林定國期望：人人有選擇 區區有代表

律政司司長林定國亦率領律政司人員拍片呼籲市民投票。林定國稱早已預留時間在投票日到所屬票站投票，希望選出有抱負、有承擔、愛國愛港的人士服務社區，做到人人有選擇，區區有代表。他亦呼籲律政司同事當天一定要投票，以行動同塑社區未來。

多名局長發帖呼籲市民投票

保安局局長鄧炳強則於日前發帖指，他去到政制及內地事務局設於香港公園的「區選進社區」流動遊戲攤位，與工作人員一齊向市民講解新選區嘅組成同埋選舉日安排。勞工及福利局局長孫玉菡亦同樣於日前到香港公園的「區選進社區」攤位，與到場市民一起玩互動遊戲，加深大家對區選的認識。財經事務及庫務局局長許正宇也偕同副局長陳浩濂到柴灣體育館的「區選到社區」與市民玩遊戲。環境及生態局局長謝展寰也曾到位於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊「堅農夜市．寵物世界亅夜繽紛會場內「區選夜繽紛」的攤位，與市民玩遊戲，呼籲市民12月10日投票。