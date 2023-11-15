李家超落區遇中三女生　自爆讀地理靠死記　贈言鼓勵一理通百理明

行政長官李家超一連落兩區，黃大仙慈樂邨和觀塘順利邨，稱冀讓社會各界更了解《施政報告》內容。



+ 1

李家超稱落區為了解說《施政報告》政策

李家超下午到訪慈樂邨一間學前兒童課餘託管服務中心，了解「社區保姆」運作，又與小朋友交談，同行的有勞工及福利局局長孫玉菡、民政及青年事務局局長麥美娟，探訪活動閉門舉行。

李家超說落區是為了讓社會各界更了解《施政報告》內容，政府正透過不同渠道接觸市民，解說政策內容，希望讓更多未生育的市民知道政府正推行的兒童日間照顧支援服務。

李家超到順利邨探訪商戶 與市民聊天

李家超之後轉到順利邨，與運輸及物流局局長林世雄落區。李家超沿途與居民交談，期間問候居民：「兩個仔？住係度好耐呀？」居民回應說：「係，十幾年啦。」李家超再問：「呢度點呀，個啲環境......」居民答：「呢度都好清靜。」。之後李家超到附近行人天橋，視察東九龍線的選址。

接着，李家超到達順利商場，有大批市民圍觀，之後走過商場外的走廊進入一間藥房，沿途有大批記者、保安。大約5分鐘後，李家超進入一間食品雜貨店，與店員傾談。走廊前後都有大量街坊，現場保安不時呼籲記者及市民注意安全：「小心啲，你後面有老人家。」

李家超11月15日落區。（文睿攝）

李家超遇中三女生自爆讀地理靠死記 贈言：一理通百理明

李家超從食品雜貨店出來後，與通道旁邊的女學生對話幾句：「幾年班呀？」，女學生：「F.3」，李家超：「你最鍾意邊科？」，女學生：「地理。」，李家超：「地理呀？我無你咁叻，我啲地理呢係要靠死記，你一定要靈活，要靈活呀嘛地理，一理通百理明」。李家超繼續說：「地理係同好多嘢一齊喎，經濟、天氣，道理都一樣，有關連嘅。」之後李家超進入社區中心。