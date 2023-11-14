東涌地流標｜會否全面撤辣？李家超：樓市減辣市場需時適應

近日東涌地皮流標，行政長官李家超被問到樓市會否全面「撤辣」，他指《施政報告》提出樓市「減辣」措施，相信市場需要時間適應，最重要是物業市道健康發展，不要大上大落，政府會繼續覓地推地。



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東涌地流標被問會否撤辣 李家超稱要時間讓市場適應

《施政報告》推出樓市「減辣」措施，不過東涌區內接連有住宅地項目流標，李家超被問到政府是否不掌握市場情況，會否樓市辣招全面撤走，他表示某些地點的招標，可能因為過去供應量較多，任何地產商考慮投標時，亦會考慮整體市道的發展，強調現階段大家密切留意市場走勢，屬合乎預期。

李家超又指大家都關心樓市情況，施政報告減辣措施需要時間讓市場適應，知道整個物業市道受全球經濟特別高息環境影響，不過留意到減辣後有報道指地產代理指查詢數目增加，買樓是大決定，需要時間考慮能夠理解，最重要是讓物業市道健康發展，不要大上大落。

李家超：政府一直覓地，會適時推地

被問到「減辣」對私人市場效是否不理想，李家超指，地產商收到更多查詢，可能市場及買家需要時間考慮是否購買物業，政府會繼續檢視措施及市場，希望市民按自己情況決定是否購置物業。他又說物業市場在香港面臨挑戰，包括高息率影響，大家都需要按自己財政能力作出判斷，現時利率是接近5厘，投資者比較審慎，政府一直在覓地，亦會適當時間推地。

房屋局原本計劃年底在同區推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」用地招標，被問到樂建居用地招標是否需要增加誘因，李家超稱樂建居會按實際情況，在適當時候推出。