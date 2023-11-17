吳傑莊牽頭「反詐騙大聯盟」 明年愚人節前夕辦防騙活動

選委界立法會議員吳傑莊發起及召集成立「反詐騙大聯盟」，期望透過民間組織力量，促進政府部門及民間打擊詐騙工作，聯盟將於明年3月31日即愚人節前夕舉行「全港反詐騙日」，舉辦講座、攤位遊戲等，加強市民防騙意識。



作為聯盟顧問之一的前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國表示，騙徒手法層出不窮，令受害者被騙時間愈來愈長，指市民身家一夜間化為烏有，對受害者的打擊何其嚴重，期望聯盟可與警方共同努力，找出更有效的手段打擊「吸血鬼」。



吳傑莊今日（17日）宣布發起及召集成立「反詐騙大聯盟」，聯盟成員包括顧問團的黎棟國、前警務處處長鄧竟成、特首政策組經濟發展專家組顧問黎永良、法律界、科技界專業人士和地區人士。

吳傑莊表示，聯盟成立的目標包括促進官民反詐騙合作，與政府相關部門攜手合作，推動社區防騙信息傳遞；開展廣泛的公眾教育活動、提高社會對詐騙行為的認識；提出相應的法律和政策建議；支持研究機構和技術公司開展關於詐騙行為的研究。

黎楝國：找出有效手段打擊「吸血鬼」

黎棟國表示，港人透過網上取得資訊、溝通的人愈來愈多，令騙徒更易利用網上技術行騙，「大家手機每日都收好多無厘頭電話，不單是3字頭，1、2、3、4、5、6、7、8、+1等等字頭的電話多不勝數，最簡單的騙案是『入境處找你』、『某某速遞公司有份東西給你』……我相信普羅大眾對錄音聲的騙案都有警覺。」不過道高一尺魔高一丈，現時投資騙案湧現，令市民賺到小錢後誘惑他們投資更多的金額，最終「人去樓空」，直言：「市民身家一夜間化為烏有，對受害者的打擊何其嚴重，大聯盟期望可與警方共同努力，找出更有效的手段打擊吸血鬼。」

黎永良表示，香港除要推廣金融發展外，亦要著力打擊金融騙案，指過去40多年有不少以金融產品名義的騙案層出不窮，形容騙案都是「舊酒新瓶」，所以未來要令市民認識何為真正的金融產品：「網絡流行，現時講一千次、一萬次，市民便會誤以為是真，所以要加大力度、深度。」

大聯盟獲鄧炳強支持

吳傑莊透露，聯盟將於明年3月31日舉行「全港反詐騙日」，在全港各區舉辦大型活動，包括講座、嘉年華等。他又指，早前曾就防詐騙事宜與保安局局長鄧炳強會面，對方十分支持成立民間反詐騙組織，更表示願意派出人手到活動現場協助宣傳。另外，聯盟亦計劃明年走訪一百間機構，「有不少受騙人都是高學歷，屆時將有有反詐騙大使協助宣傳，期望做到滴水不漏。」

JPEX案仍在調查中

涉及詐騙案的虛擬資產交易平台JPEX日前發公告稱將繼續營運，不過有用戶反映該平台今晨起未能登入，一直有協助苦主的吳傑莊批評平台明顯有問題，只能提醒投資者停止「入金」，但警方通常需要更長時間調查商業詐騙案，指警方仍努力做追查，透露亦有苦主尋求律師尋找方法追討款項，但強調案件仍在調查中，暫時不便透露詳情。