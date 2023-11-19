32名副局政助今赴內地上國情班　葉文娟透露將拜會港澳辦官員

特首辦主任葉文娟於今日（19日）率領13名副局長和19名政治助理，前往北京和南京參加國家事務研修課程及考察。葉文娟說研修班得到中央的支持，將到訪國家行政學院，獲安排重量級教授、學者講課，南京市亦將有高規格接待，她說拜會港澳辦官員是研修班學習的一部分，惟未有透露會否見主任夏寶龍。



拜會港澳辦是學習一部分 葉文娟未有透露會否見夏寶龍

葉文娟在機埸出發前，聯同商經局副局長陳百里，以及律政司司長政治助理洪曉敬會見傳媒，葉文娟表示，副局長及政助是政府政治人才階梯的重要組成部分，今次「政治委任官員國家事務研修班」是本屆政府上任後首次舉行，亦是歷年來規模最大一次。團員抵京後將於國家行政學院學習，葉文娟形容獲「重量級教授」、「星級學者」授課，本周四（23日）轉抵江蘇省南京市考察，將獲高規格接待，料與江蘇省領導會面，期間要深入認識國家的歷史和憲法，了解國家在創新科技、智慧城市、環保生態、文旅產業等方面的發展。

葉文娟希望令副局、政助加深對國家政策的認識，深入了解國家政策及國際形勢挑戰後，回港制定政策時可周全考慮國家觀、大局觀，展現愛國者治港精神，她表示形容今次「一齊訪問、一齊考察」，體現團隊群策群力，亦展現出施政新氣象，捉緊國家發展機遇，為香港創造更多發展空間。

被問到此行會否與港澳辦主任夏寶龍見面，葉文娟僅表示，拜會港澳辦是重要學習一部分，惟仍與港澳辦協調行程和安排中，暫未能透露將與哪位官員會面。

陳百里冀與國家一起成長 洪曉敬稱更努力服務國家和香港

代表副局長團員發言的陳百里期望，研修後可做到理論與實踐相結合，與內地官員會面了解國家政策，認為有助推動香港政策及與內地合作，懂得配合國家實現多元經濟發展，以長遠眼光推動香港發展，培養國家意識、風險意識等，與國家一起成長、面對挑戰。

代表政助團員的洪曉敬表示，所有政助都對研修班感到興奮、榮幸，特首在出發前更為他們打氣，期望他們好好學習，全情投入、培訓團隊精神，她認為是次研修班有助連繫團隊更努力為國家和香港服務。

政府為「政治委任官員國家事務研修班」特意製作紫荊花襟章，所有團員亦要戴上。