全體副局政助周日赴京上國情班　要求學習中央精神、多考慮國家觀

32名副局長和政治助理周日（19日）赴內地考察及參加國家事務研修課程。特首李家超指，這類研修班是歷來最大規模，鼓勵他們認真學習中央精神，深刻認識國策和發展，回來學以致用。



今次研修班及考察團有13名副局長和19名政治助理參與，團長是特首辦主任葉文娟，副團長是保安局副局長卓孝業。一行人周日（19日）先到北京國家行政學院學習，下周四（23日）轉抵南京考察，認識國家的歷史和憲法，了解國家在創新科技、智慧城市、環保生態、文旅產業等方面的發展，下周六（25日）返港。

冀副局政助多考慮國家觀、國際觀和大局觀

李家超在Facebook撰文，引述國家主席習近平早前提出的「四點希望」，包括着力提高治理水平。他說在過去一年高興看到問責團隊帶領公務員，一同為香港增強發展動能，為市民做實事。他感謝中央政府支持、中央港澳辦協調國家行政學院舉辦「政治委任官員國家事務研修班」，為副局長和政治助理培訓，讓大家在政策制定時多以國家觀、國際觀和大局觀考慮。

他說副局長和政治助理是特區政治人才梯隊的重要組成部分，鼓勵他們透過研修課程認真學習中央精神，深刻認識國家政策和發展，回來後學以致用，提高社會對國家政策和發展的認識和認同，說好中國故事，說好香港故事，協助香港積極融入國家發展。