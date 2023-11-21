夏寶龍見特區政治委任官員　冀以實實在在的行動愛國愛港

國務院港澳辦主任夏寶龍，今日（21日）下午在北京會見由特首辦主任葉文娟率的特區政府政治委任官員，港澳辦室務會成員向斌亦有參加會見。



葉文娟率領13名副司長和19名政治助理，周日（19日）前往北京和南京，參加國家事務研修課程和考察。夏寶龍對他們參加國家事務培訓表示歡迎，對他們擔任新一屆特區政府政治委任官員以來所做的工作給予肯定。

夏寶龍指，特區政府政治委任官員是特區管治團隊的重要組成部份，在特區治理中發揮着重要作用。他希望官員忠實履行誓言，以實實在在的行動愛國愛港，持續加強學習和曆練，不斷提升履職能力和水平，敢於擔當，善於作為，全力支持配合行政長官依法施政，為實現香港由治及興、推動「一國兩制」實踐行穩致遠作出更大貢獻。

葉文娟：料政治委任官員更能以大局觀考慮

葉文娟向夏寶龍匯報研修班的目標和團員的學習成果。她說今次是本屆政府首次舉行「政治委任官員國家事務研修班」，亦是歷來最大規模，反映特區政府重視加強政治委任官員對國家的歷史、政治體制、法律制度、重要政策，和最新社會經濟情況的認識。

葉文娟認為，透過多角度、深入研修國家事務，相信特區政府政治委任官員在日常政策制定、對外解說及其他工作的過程中，能更多以「胸懷天下」的國家觀、國際觀和大局觀作考慮，也可以更好掌握國家在推動高質量發展中的需要，助力香港特區更積極融入國家發展大局，更好貢獻國家發展所需，同時讓香港得到更長足的發展。

研修班過去兩天在國家行政學院參與三場專題講授，包括昨日（20日）由國家行政學院政治和法律教研部副主任孫東方主講的總體國家安全觀及推進國家安全體系和能力現代化，由全國人大常委會法工委、基本法委員會副主任張勇主講國家《憲法》和香港《基本法》，以及今日由國家行政學院馬克思主義學院張占斌教授主講中國式現代化。