深圳晤夏寶龍　卓永興：滙報區選　會「無所不用其極」籲投票

港澳辦主任夏寶龍日前在深圳會見特區政府三名副司長，政務司副司長卓永興今早表示，此行是向夏寶龍匯報工作，並得到對方肯定，及囑咐他們要管好香港，中央對香港（特區政府）能管好香港是有信心。他續指，夏寶龍很關心香港，當中自然包括區議會選舉議題，期間夏勉勵他們，對此感到鼓舞。



政務司副司長卓永興今早接受電台節目訪問時表示，港澳辦主任夏寶龍早前在深圳會見他和另外兩名副司長時，匯報工作得到肯定。（資料圖片）

國務院港澳辦主任夏寶龍於本月16日下午，於深圳會見了特區政府三名副司長，除卓永興外，還包括財政司副司長黃偉綸和律政司副司長張國鈞。卓永興今早（18日）在一個電台節目談到當日會面情況時指，他們主要向夏寶龍匯報工作情況，下月的區議會選舉亦是關心的議題之一。

11月16日下午，夏寶龍在深圳會見政務司副司長卓永興、财政司副司長黃偉綸，以及律政司副司長張國鈞。（港澳辦網站）

夏寶龍囑咐要管好香港

他指夏寶龍很關心香港，也掌握香港情況，並囑咐他們要管好香港，指中央相信香港（特區政府）有能力管好香港，中央是香港的最大後盾。他指夏寶龍勉勵他們，對此感到鼓舞。

政府空群而出「無所不用其極」宣傳區選

卓永興表示，政府高度重視區議會選舉，各官員已加大宣傳，出席不同活動致辭都會呼籲選民投票，形容是「空群而出」、「無所不用其極」。

他又指，不少人認為社會轉趨平靜，但他強調區議員仍需要認同和授權，有助他們日後工作更認真和起勁，呼籲市民若認同愛國者治港，就應該出來投票。

近日床蝨問題引起關注，卓永興指，本周初已要求相關部門實地巡視和設立通報機制，又在機場閘口派傳單提醒旅客要提防蝨，機場行李運輸帶每小時清潔一次，各公共交通營辦商亦有採取全面清潔措施。

至於劏房戶未有資源滅蟲，他認為，政府大規模上門殺蟲是不切實際，但關愛隊會視乎個別情況提供支援。