擬來港工作中外人才回升　內地申請今年首十個月較去年升四成

本港社會逐步復常，人才也恢復來港發展。入境處最新資料顯示，今年首十個月透過「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」來港的申請人數，與之前三年比較大幅上升，其中以海外人士為對象的「一般就業政策」申請，今年首十個月已較去年全年多逾五成、至於「輸入內地人才計劃」的申請也較去年全年多四成，若與2020年的低潮期比較更勁升逾一倍。



金融界立法會議員陳振英提出書面質詢，指不少專業界別的人手，特別是中層管理及專業人員短缺情況嚴重，大型綜合及跨國企業內部調派海外或內地僱員來港任職的需求增加。但透過「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」以公司內部調職為由申請來港工作所需的證明文件繁多，審批時間長，未能滿足企業調派員工的即時需要。

勞工及福利局局長孫玉菡以書面回覆引述入境處提供的數據顯示，不論來自海外或內地的申請，在今年首十個月均較過去三年有明顯上升。而內地人才的申請和獲批數字更已 超越疫情大爆發之前的2019年。

五年來「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」每年的申請及獲批數目（立法會文件）

兩項輸入人才計劃均輸為具備香港所需而又缺乏的特別技能、知識或經驗的人才，計劃無配額限制也不限行業，但「一般就業政策」不適用於內地的中國居民註及阿富汗、古巴及朝鮮的國民。

孫玉菡指，入境處已為「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下的合資格聘用公司及申請人提供一系列便利措施，包括簡化所需證明文件的要求。如申請人受聘的公司在香港以外的辦事處而獲內部調職到港任職並符合特定要求，聘用公司便無須遞交本地招聘證明。而其他便利措施包括如申請人的職位屬「人才清單」表列的本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，僱主無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。