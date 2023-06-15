林振昇質疑政府削中醫學位卻輸入人才　陳永光促為公營醫療減壓

立法會一連兩日討論「積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力」的無約束力議員議案，多名議員促請政府加強中醫服務和中西醫協作。勞聯之會議員林振昇指，政府近年削減本港大學中醫本科學士學位，但就在輸入人才清單之中加入中醫，形容做法奇怪，要求加強培訓本地人才。



陳永光希望加強中醫的角色，紓緩市民在公營醫療系統「睇病難」的情況。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林振昇指，本港應該培訓更多中醫人才，並增加公立醫院的中醫診症數目，以及檢討薪酬和晉升制度。他又提到不少行業其實和中醫有關，例如推拿行業，但政府並未重視，不少推拿店舖未能以按摩院條例註冊，更經常被人誤會是色情場所，認為應設立監察機制，幫助業界發展。

本身是中醫的民建聯立法會議員陳永光，提出是次議員議案。他指公營醫療體系人手長期短缺，市長睇病難，但只有5%註冊中醫在公營醫療系統工作，希望政府善用中醫紓緩醫療系統壓力。

陳凱欣倡基層醫療加入中醫協助分流

前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣提出修正案，要求強化基層醫療，在地區康健中心加入中醫、社區藥房等服務。她表示香港或有300萬名慢性病病人，而中醫可幫助市民處理慢性病，將慢性病人分流至社區，亦可以大大減低公營醫療系統的壓力。

林素蔚提出中醫應有西醫同等的轉介權。（資料圖片/張浩維攝）

立法會醫學界議員林哲玄則認為，中藥品質已經得到國際信任，有條件發展中西醫合作。經民聯議員盧偉國則表示，中醫醫院要待2025年才啟用，認為可加快將中醫加入公營醫療系統，加強分流作用。

「A4聯盟」議員林素蔚建議，中醫應該有等同西醫的轉介權，並認為要設立中醫專科註冊制度。