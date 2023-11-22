丁薛祥見港澳青年團　劉兆佳：重視青年處境、敦促政府加倍重視

主管香港事務的國務院常務副總理丁薛祥今日下午接見「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團，並發表講話。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，丁薛祥的講話表示中央高度港澳青年處境和發展的問題，也有敦促香港特區政府加倍重視青少年問題的意味。



劉兆佳又指丁薛祥今次的亮相和接見，確立他是中央港澳工作領導小組組長的身份。



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透過公開接見表明丁薛祥掌管港澳事務

今次是丁薛祥三月接掌港澳事後，首度公開接見來自港澳的訪京團，並容許本港傳媒全程採訪拍攝其開場白。丁薛祥九月份也曾「現身」涉港活動，但當時只是透過視像方式主持在港舉行的第八屆「一帶一路」高峰論壇，在開幕式發表主旨演講

劉兆佳指，今次接見活動安排的最重要一點是丁薛祥透過公開亮相，表明他是中共中央港澳工作領導小組組長，即是除了總書記習近平外，他是處理港澳事務的最重要領導人。

丁薛祥在其開場發言中，轉達習近平和中央政府向廣大港澳青年致以誠摯問候，形容習近平對廣大港澳青年十分關心，寄託厚望、滿懷深情。丁薛祥又說，中共十八大以後，包括香港、澳門特區政府亦高度重視港澳青年的發展，兩位特首李家超和賀一誠也十分重視港澳青年，這兩年加大工作力度，採取很多措施，解決青年學業、就業、生活方面的問題。他指，中央及地方政府亦採取一系列措施，便利港澳青年到大陸尤其是大灣區學習、工作、生活。他相信，在黨中央和中央政府領導下，港澳青年奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順、前途一片光明。

劉兆佳指丁薛祥有關青年的講話，有敦促政府加倍重視青少年問題的意味（資料圖片）

劉兆佳：敦促港府加倍重視青少年問題

劉兆佳分析指，丁薛祥首次公開接見港澳訪京團的場合是接見青年代表，安排和談話內容正突顯中央高度關注港澳青年處境和發展的問題，並表達中央關懷、支持和幫助港澳青年人，願意大力鼓勵和支持他們各方面發展和需要。

他指，中央一向認為青少年特別是學業、就業、創業和置業問題，如果解決不到就難言穩定，尤其是本港暴亂期間青少年的表現，如果不能好好給予教育和發展機會就不能穩定。他認為，只要搞好國民教育和愛國主義教育，讓青少年有好的成長和發展環境，香港才有繁榮穩定、國家安全才有保證、「一國兩制」才能行穩致遠。

劉兆佳又指，丁薛祥的講話同時也有敦促香港特區政府加倍重視青少年問題的意味。他指，政府應關心他們的學業、就業、創業和置業問題，讓他們對香港有歸屬感和責任感，並對國家民族有認同感、責任感和自豪感。

至於丁薛祥在開場白多番引述習近平的重要講話內容，劉兆佳指，中央在香港問題上有統一立場和意見，無論丁薛祥或其他領導人與客人講話時，都引述習近平的理論、立場和建議，反映中央有明確和統一的政策。