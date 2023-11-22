丁薛祥見港澳青年團　稱青年是祖國的新鮮血液　中央提供便利措施

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團。今次是丁薛祥掌管港澳事務後，首度公開接見來自港澳的訪京團。丁薛祥與交流團會面時提到，港澳青年不僅是香港和澳門的未來和希望，也是祖國建設的「新鮮血液」，香港澳門青年發展好，祖國和國家的事業就會發展好。



丁薛祥亦關注青年面對學業、就業、創業和置業的實際困難，稱要為青年多做好事、多做實事，中央為港澳青年採取措施、政策，便利他們到內地學習、工作、生活，相信港澳青年奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順、前途一片光明。



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約150名青年參與 丁薛祥大合照前與霍啟剛握手交談

交流團由全國青聯、港澳特區政府和港澳中聯辦主辦，150名青年參與，包括身兼全國青聯副主席的立法會議員霍啟剛，其他議員包括吳傑莊、邱達根、梁毓偉和林琳，亦有乒乓運動員杜凱琹。港澳辦主任夏寶龍、政務司副司長卓永興、民政及青年事務局副局長梁宏正亦有參與會面。

丁薛祥先與代表團成員拍攝大合照，與部分成員握手，期間停下與霍啟剛簡單交談一會，之後與交流團青年會面，並發表講話。

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團。（片段截圖）

丁薛祥：港澳青年是祖國建設的「新鮮血液」

丁薛祥在開埸白首先轉達國家主席習近平、中央政府對廣大港澳青年誠摯問候，他說習近平十分關心港澳青年，寄託厚望、滿懷深情，關心關愛香港澳門港澳青年，作出一系列指示，港澳青年不僅是香港和澳門的未來和希望，也是祖國建設的「新鮮血液」，香港澳門青年發展好，香港澳門事業就會發展好，祖國和國家的事業就會發展好，勉勵港澳青年把讀萬卷書和行萬里路接合起來，深刻的把握世界發展變化的規律和大事，深刻了解祖國的歷史，時刻準備為國家事業發展擔當重任。

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團。（片段截圖）

學業、就業、創業和置業困難 要為港澳青年多做實事

丁薛祥說，要為港澳青年多做好事、多做實事，特別是學業、就業、創業和置業，這四業方面的實際困難，政府部門要為港澳青年創造更多發展的機遇和條件。丁薛祥又說，中共十八大以後，各方面認真落實習近平主席的重要指示，包括香港、澳門特區政府也是高度重視港澳青年發展，香港特首李家超和澳門特首賀一誠也十分重視港澳青年，知道這兩年加大工作力度，也採取很多措施，解決青年學業、就業、生活方面的問題。

中央採取措施便利港澳青年到內地 料前途一片光明

丁薛祥又說中央各部門，包括地方部門採取一系列措施、出台了很多政策，「怎麼能便利港澳青年到內地，尤其到大灣區學習、工作、生活」。他相信在黨中央、中央政府領導下，港澳青年的奮鬥之路一定會「愈走愈寬、愈走愈順，前途一片光明」。

他又稱，很高興有機會和這麽多來自香港、澳門青年朋友見面交流，看到他們朝氣蓬勃、活力四射，讓他感受到香港和澳門更加美好的未來。