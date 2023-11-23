李家超：23條立法穩定投資者信心　再呼籲選民區議會選舉踴躍投票

紫荊雜誌社、天大研究院主辦的第八屆「一國兩制」與香港研討會今日（23日）舉行。特首李家超致辭時指，香港將於明年完成《基本法》23條立法，完善特區維護國安體系。他指23條立法後，可讓更多人對香港有信心，締造更好投資、營商的環境。他再次公開呼籲全港選民在12月10日區議會選舉日投票。



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辦活動建立愛國愛港價值觀

李家超致辭指，香港要居安思危，繼續完善維護國家安全制度，當今的國際環境風雲變幻、複雜無常，全球投資者都尋求穩定的投資環境。香港在2019年經歷黑暴、港版顏色革命的浩劫，及後《香港國安法》實施，效果立竿見影，令社會重回安定。他指落實愛國者治港，特區必須全力以赴。

第一，他指香港需要堅守一國、弘揚愛國主義，稱國家是根、是本，必須堅定維護《憲法》、《基本法》，會舉辦活動建立愛國、愛港和「一國兩制」相適應的主流價值觀。

第二，他指要發揮「一國兩制」、聯通全球發展機遇，香港有背靠祖國優勢，要擔當好對外「橋頭堡」。

主動出擊推廣「一國兩制」 來年續訪東盟、歐洲

第三，他指要主動出擊推廣「一國兩制」成就，來年會繼續訪問內地、東盟、歐洲國家，推廣香港新優勢以及招商引財。

第四，他指香港要居安思危，稱投資者要找到穩定的環境，而特區明年完成《基本法》23條立法，更好保障香港社會繁榮穩定，讓更多人對香港有信心，締造更好投資、營商、工作及生活環境。

王松苗重申一國兩制方針不變（廖雁雄攝）

王松苗：「一國兩制」需長期堅持

中聯辦秘書長王松苗致辭時稱，法治是踏上新征程的保障，「一國兩制」方針沒有任何理由改變，必須長期堅持。他又表示，中央多次在憲制層面解決香港本身不能解決的事情，2019年黑暴以法治精神推動香港由亂到治，促各界團結一切力量將香港建設好。此外，他指香港保持普通法制度，是保持香港獨特優勢重要內容，可推動香港到新的輝煌。

紫荊文化集團董事長許正中則表示，中央高度重視香港發展，新一屆特區政府提高治理水平，形容「投資香港就是投資明天；擁抱香港就是擁抱未來」，集團會在香港持續加大投資、豐富業務。