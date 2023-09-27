陳茂波晤拉加德：國家堅持在港實行「一國兩制」　維持聯滙制度

財政司司長陳茂波結束歐洲三國訪問行程，啟程回港。他昨日（法蘭克福時間9月26日）從柏林轉抵法蘭克福，展開最後一站訪問行程，與歐洲中央銀行行長拉加德會面，他向對方表示，國家堅持「一國兩制」繼續在港長期實行，而普通法制度、法治、資金、資訊、人才和貨物自由進出，及聯繫匯率政策等繼續維持。



會面中，陳茂波向拉加德介紹香港最新的經濟和金融市場發展情況，並分享這次歐洲之旅的觀察。在回應拉加德提問時，香港正致力推動金融市場更蓬勃發展，不斷深化與內地金融市場的互聯互通，吸引更多國際企業利用香港的籌融資平台集資，並致力發展離岸人民幣業務，不斷鞏固和提升香港國際金融中心的地位和獨特功能。雙方亦就內地、亞洲、歐洲和全球的經濟形勢交換意見。

晤德意志銀行總裁 歡迎在港舉行董事會會議

陳茂波下午到訪德意志銀行，與總裁及首席財務官James von Moltke會面，了解其在香港和全球的業務發展，並就香港和德國兩地金融市場的發展和合作交換意見。陳茂波表示，香港維持開放、透明且與國際最高標準接軌的金融規管制度，加上「粵港澳大灣區跨境理財通」等計劃不斷擴容和深化，國際金融機構在港拓展資產和財富管理等業務機遇龐大。他歡迎德意志銀行等國際金融機構的董事會會議在港舉行，相信有助其領導層和高級管理人員親身了解本港和大灣區的實況和機遇。

離開法蘭克福前，陳茂波到訪當地一家支援金融科技初創企業的加速器公司，了解其業務和運作模式。陳茂波向其負責人介紹本港初創生態圈的發展情況，並就如何透過加強初創公司與企業之間的雙向配對和合作，以推動創科發展等事宜，交換意見。