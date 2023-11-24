政壇諸事町｜律政學院明開課　李慧琼偕4位「先鋒」推廣法治

律政司為了讓市民更易掌握法治知識，主辦「律政學院」，明天（25日）正式開課，學院除了有四位法治「法治先鋒」分別為法治俠、治多星、先問仁和鋒道尺外，明天的首課更邀得全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼講解何謂法治。



林定國曾形容，律政司法治建設辦公室 Legal Enhancement and Development Office - LEAD Office 密鑼緊鼓培訓幾位「法治先鋒」，準備與社區領袖及市民大眾一同學習「法治」，透過互動討論和真實例子破解迷思，說明法治社會的運作模式與制度背後的原意。

他昨日（24日）已率先披露其中一位先鋒-法治俠 ，指他是一位能幹的年輕律師，同時是律政學院的客席講師，傳授法律相關知識，引導學員審慎客觀思考。

林定國逐一介紹4位先鋒造型與性格

林定國又指，法治俠的頭套是以中國古代神獸「獬豸」（讀音：蟹治）為設計原型。「法」的古字是「灋」，當中的「廌」（讀音：至）是中國古代相傳能分辨是非曲直、懲治壞人的獨角獸，亦稱為「獬豸」。法治俠頭上以「獬豸」為設計的頭套，喻意他能明辨是非。而充滿科技感的機械人身體，寓意堅不可摧的法治基石。

第二位先鋒則是治多星， 是「律政學院」的好學生，認真思考積極發問，刺激學員多角度分析討論；先問仁則內外都是一粒「花生友」，在學院裡是相對較懶惰、表現平平的學員，看事物的角度流於表面，容易受人引導產生錯誤觀念，觸發其他學員開展理性討論；最後的鋒道尺是一名見習律師，是法治俠學弟及助教。他代表公義之尺，堅信法治社會的價值。

林定國又指，學院四位成員名字的開首，組合起來是「法治先鋒」。他們將會貫穿整個法治教育領袖培訓計劃課程，在「律政學院」陪伴來自社會不同界別的學員，學習法治的基本內涵、香港及內地法律制度、香港法庭等概念和知識。

明天起一連兩個周末，將舉行法治教育領袖培訓計劃首階段課程，培訓首批「法治教育領袖」導師，逐步達致全方位推廣法治教育的目標。