十一國慶｜三司大計　林定國：善用優良法治金名片　當「特種兵」

今日是十‧一國慶，三名司長在出席完早上的國慶日升旗禮和酒會後，先後在社交平台發文談及未來工作。政務司司長陳國基稱會全面統籌發展與安全，推進「一國兩制」實踐，行穩致遠；財政司司長陳茂波則指在越趨兩極化的國際格局中，香港可積極發展聯繫人角色；律政司司長林定國則稱會認真思考善用優良法治這塊金名片，當好民族復興大業的「特種兵」！



陳國基：全面統籌發展與安全 推進「一國兩制」

陳國基在社交網站發文說，國家在經貿、創科、人文等領域，取得驕人成就，穩居世界前列，而香港命運與國家緊密相連，又引述國家主席習近平說，推進強國建設，離不開香港長期繁榮穩定，促使特區政府堅定信心，全面統籌發展與安全，推進「一國兩制」實踐，行穩致遠。

陳茂波出席國慶升旗禮（陳茂波FB圖片）

陳茂波：超級聯繫人發揮更大作用

陳茂波則在網誌中指，在目前環球經濟氣氛偏弱的情況下，西方金融和商界對於到內地特別是大灣區和亞洲尋找機遇的意欲尤其明顯。他指出，早前歐洲訪問行程中所遇見的不少外國朋友都認為，一個分裂的世界，只會製造更多不確定性，妨礙全球經濟的更好復蘇，結果對誰都沒有好處。

陳認為，在現時越趨兩極化的國際格局當中，香港在「一國兩制」下超級聯繫人的獨特功能和角色，正好發揮更大作用。

林定國：優良法治這塊金名片

林定國在社交平台發文稱，在中央政府支持下，「一國兩制」成功落實，成為中國境內唯一實行普通法的特區，擁有獨立的司法制度，在「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」等國家重要發展規劃中，在經濟、法治建設擔任「超級聯繫人」角色，機遇處處。

林續指，在背靠祖國、聯通世界的優勢下，律政司會認真思考和落實如何保持及善用其獨特優勢，例如優良法治這塊金名片，為實現中華民族偉大復興發揮更大更好作用，當好復興大業的「特種兵」！