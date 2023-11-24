新聞女王│陳凱欣直播抽水親手戴耳機　梁榮武化身天氣先生報天氣

電視劇《新聞女王》講至新聞部勾心鬥角，連日引起話題，多名現任和前任主播都在評論一番，細節位如「廠內有沒有專人戴耳機」也成為討論重點。曾擔任新聞主播的立法會議員陳凱欣，今日（24日）晚上直播時亦「抽水」，扮做新聞直播，在直播出街後才自己戴耳機。



廠內專人戴耳機？ 陳凱欣自己慢慢戴

TVB《新聞女王》描述新聞部內的競爭，連日引起討論。前新聞主播麥詩敏就說：「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生。」

陳凱欣今日直播花心機抽水，首先製作了長達1分26秒的超長時間片頭，模仿新聞節目，再扮主播做新聞提要。而在剛開始直播時，陳凱欣花了7秒自己戴上耳機，明顯就是「抽水」沒有專人為她佩戴。

之後陳凱欣邀得天文台前台長梁榮武擔任天氣先生，為大家報天氣，更Key了背景和數據資料，就和天氣報告一樣。

梁榮武：掛10號風球都是預測 最終可能風力不足

市民講到天氣，必定關注打風落雨，有時會認為天文台的警報訊號不準確。梁榮武表示，掛風球本身都是一項預測，當天文台預計可能會達到10號風球的風力，就會懸掛10號風球，但實際上可能預測錯誤，所以還是要用科學的數據來測量。

另一天氣話題當然是極端天氣，梁榮武形容香港是給良好基建「縱壞」，但不會「成世咁好彩」，今年就遇到了世紀黑雨。他表示，從事氣象專業的人已預期有極端天氣，「雖然我都好震撼，但唔會驚訝」，認為全球暖化引起氣候變化，令地球天氣不再跟從以往的規律。

全球暖化令地球每秒額外吸收8個原子彈能量

全球暖化引致極端天氣時有所聞，梁榮武解釋，因為全球暖化，地球現在每秒要額外吸收相等於8個廣島原子彈的能量，「我退休嗰時（2011年）都只係等於4個」，就連見慣大場面的陳凱欣亦感到驚訝。

陳凱欣支持的深水埗區議會參選人李頴彰和胡詩韻都有參與直播。深水埗東參選人有張瑩瑩、李頴彰、林偉文和陳國偉，深水埗西參選人有何坤洲、鍾宇軒、黃永威和胡詩韻。

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