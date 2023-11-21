新聞女王｜TVB前主播麥詩敏批劇情誇張　列3大差異!網民:認真便輸

最近，在TVB上映的電視節目《新聞女王》備受矚目，於香港播映首集已引來不少觀眾迴響。近日，TVB前主播麥詩敏都在社交平台分享議論《新聞女王》一劇，她表示劇中主播和現實中有大不同，更直言「絕對唔會發生」。



Facebook新聞人事全面睇專頁相片

近日，TVB前主播麥詩敏在其Instagram發佈動態分享《新聞女王》情節與真實主播的工作大有不同，她更引述了3個情節作比較。首先是，劇中佘詩曼飾演的「SNK News首席女主播」文慧心（Man姐）在準備直播報導突發新聞前，她仍在化妝間補妝整理儀容。麥詩敏直指「咁急嘅live有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環」。

《新聞女王》劇照

其次是，劇中Man姐進入直播廠後，正在做好直播的準備，旁邊一位助手幫忙遞上耳機，更替Man姐將耳機夾好在衣領上，麥詩敏就指「廠內專人補妝，帶耳機，絕對唔會發生」。最後一點大不同，就是劇中Man姐在準備直播倒數幾十秒時，忽然要脅上司順從她的意思安排公司人事，更站起身打算離開。麥詩敏就指「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司好似誇咗」直指劇情過度誇張，與新聞主播一職的工作不寫實。

網民對此都紛紛留言，認為電視劇並不追求真實反而更有趣：「呢套係電視劇唔好太過認真，只係比你娛樂，如果你太過認真不如睇六點半新聞」、「如果太逼真，倒更會影響新聞部的形象和運作。呢啲劇無需太在意內容」、「但電視劇唔誇張就好悶㗎啦」。

TVB前主播麥詩敏在2023年離開TVB電視台，結束8年主播一職。在職期間最令人印象深刻的是朗讀中東呼吸綜合症時，重複口誤而受網民高度關注。