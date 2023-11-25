副局政助研修班結束後返港　葉文娟：夏寶龍給予充份肯定

特首辦公室主任葉文娟率副局長、政治助理等政治委任官員，到內地研修7天，今日（25日）返港。葉文娟稱國務院港澳辦主任夏寶龍給予充分肯定，勉勵他們要不斷提升履職能力、配合支持特首施政。葉文娟又藉此機會，呼籲市民在12月10日區議會選舉日踴躍投票，選出做實事的區議員。



行政長官辦公室主任葉文娟率領的「政治委任官員國家事務研修班」及考察團，在北京開展研修學習。（行政長官辦公室）

指夏寶龍充份肯定每一名政治委員官員工作

葉文娟稱，多謝領導抽時間接見，感謝夏寶龍稱對每一位學員的勉勵，並指夏寶龍充份肯定每一名政治委員官員的工作，希望官員忠實履行誓言，以實實在在的行動愛國愛港，不斷提升履職能力，敢於擔當，善於作為，全力支持配合行政長官依法施政，為推動「一國兩制」實踐行穩致遠作出更大貢獻。

此外，葉文娟稱為研修班訂下三個目標，認為本次研修班行程總體達標。她表示研修班內容有高度、有深度、有廣度，學員對國家政策、戰略、發展形勢加深認識，對《憲法》、《基本法》、習近平新時代社會特色主義都有更深了解。

第二，本次要展現愛國者治港的團隊精神，她表示團隊一起學習、考察、參觀，學員每一個課堂都積極參與，希望致力做到有格局、擔當。第三，她指所見、所聞、所學要帶給工作崗位，希望市民看到團隊可以做實事、謀發展、給予新氣象。她認為整個行程對不同官員有實際啟示，對於制定政策有幫助。

卓孝業稱穩定安全是發展先決條件

保安局副局長卓孝業表示，在北京國家行政學院學習有體會，稱穩定安全是發展先決條件，國家安全要不是權宜之計而是要長治久安，要做到「防（防止犯國安）、控（問題可控）、塑（塑造維護國安環境）」。他又稱，早前到南京參觀靜海寺南京條約歷史資料陳列館，中國由百年屈辱走向自強，靜海寺的警示鐘令他感到國安、港安，才家安。

財政司副司長政治助理宋佩瑜表示，政治助理團隊過程投入、積極參與，政治委任官員時刻都要學習胸懷天下，民生議題急市民所急，要說好香港故事、中國故事。她表示研修班官員有很多相處交流機會，增加團隊合作精神、加強合作、溝通協調。