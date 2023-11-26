紫荊黨促特赦反修例被捕學生　發聯署爭取支持　稱歸咎青年不公正

反修例事件中逾萬人被捕，約6000人至今未被起訴。紫荊黨要求特赦反修例被捕學生，認為許多人把問題簡單歸咎於年輕人並不公正，形容「被捕年輕人也是受害者」，今日（26日）起發起市民聯署爭取支持加快審理被捕學生案件。



稱反修例歸咎年輕人不公正 紫荊黨：教育局才是鑰匙

網上聯署即日起至12月31日，要求聯署市民提供姓名及手機首三個數字。紫荊黨說年輕人的問題，不僅在於年輕人本身，也在於錯綜複雜的國際環境，在整個社會的價值觀有偏差，教育機構、教育者、教育內容出問題。紫荊黨又說，「許多人把問題簡單歸咎於年輕人，認為不符合事實，也不公正，更無助化解矛盾」，形容被拘捕的年輕人也是受害者，「養不教，父之過。教不嚴，師之惰」，解鈴還須繫鈴人，認為香港的社會精英、政治人物，尤其是教育局、學校管治團隊等才是解決年輕人問題的「鑰匙」。

稱政府有責任修補撕裂 呼籲加快審理反修例案件

紫荊黨又說，社會深層次矛盾解決需時，政府有責任修補撕裂，凝聚人心，又說大多數在反修例事件中被捕的學生來自普通市民家庭，無錢請律師辯護，升學、求職中遇到的困難被社會忽視。該黨指國安法實施以來，香港恢復良好社會秩序，當前正走向由治及興的新階段，「幫助犯錯學生引以為戒，放下包袱向前看，讓他們早日踏上人生新旅程，這適得其勢，正當其時」，呼籲加快審理反修例案件，對未被起訴的6000人盡快依法處理，對涉及輕微案件的學生酌情寬大處理，並正確引導和教育。