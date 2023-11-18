紫荊黨｜特赦被捕學生

據媒體透露，目前本港仍有約6,000人在修例風波中被捕後未被起訴，案件久拖不決。查閱特區政府此前公開的資料，截至2020年3月初，在修例風波中被捕的7,700多人中，學生占了40%，其中超過一半是大學生；18歲以下涉嫌刑事毀壞的被捕者至2020年1月超過50%。可以看出，大量年輕人的案件有待進一步處理。



來稿作者：紫荊黨



香港年輕人的問題，其實不僅僅在於年輕人本身，也在於錯綜複雜的國際環境，在於整個社會的價值觀出現偏差，在於教育機構、教育者、教育內容出了問題。許多人把問題簡單歸咎於年輕人，這明顯開錯了藥方，既不符合事實，也是不公正的，更無助於化解矛盾，因為被拘捕的年輕人也是受害者。

「養不教，父之過。教不嚴，師之惰。」解鈴還須繫鈴人，香港的社會精英、政治人物，尤其是教育局、學校管治團隊等才是解決年輕人問題的鑰匙。只有他們承擔起應負的責任，香港年輕人才能在愛國愛港的道路上施展才能、追求夢想。學生基本上就是一張白紙，具有極強的可塑性，他們的價值觀主要來源於學校。由於教育局、學校等長期沒有盡到責任，在修例風波中，許多未諳世事的學生甚至未成年人走上街頭，稀裡糊塗地成為了棋子和炮灰。在人生最需要正確引導的階段，他們接受了錯誤的教育，並因此蹉跎年華，陷入無法前行的困境。

俗語說得好，「氮長葉子磷長果，鉀肥不足長柴火。」施什麼肥料，長什麼莊稼；教什麼內容，成什麼學生。2019年之前的一些通識教材，充滿攻擊「一國兩制」、激化陸港矛盾的宣傳，極盡煽風點火、造謠傳謠之能事。自2000年起，中國歷史科曾長時間不再是學校的必修科，許多香港年輕人在「去中國化」的課程框架裡長大。學生被不當教材洗腦後懵懵懂懂地走向激進主義。

大多數在修例風波中被捕的學生來自於普通市民家庭，他們無錢請律師保護，也無緣登上媒體頭版頭條，很容易被社會忽視。有些學生甚至面臨鐵窗生涯，前途盡毀，為自己的錯誤付出慘重代價。如何對待和幫助他們？中國德法共治傳統為我們指引了正確方向。

「國無德不興，人無德不立。」德治以教化感染人心，法治以律法整飭秩序，二者相互補充、相互支撐，維護國家長治久安。儒家強調「為政以德」「德主刑輔」，推行「德禮為政教之本，刑罰為政教之用」的治理模式。「為政以德」關乎政府能否服眾，能否贏得民心，一旦政府失德，就會被視為有違天命和民意，法律就會失去正當性。

普通法也有德治的因素，最典型就是赦免制度。赦免是對既定之罪刑的寬恕與免除，既基於理性看待犯罪的觀念，即犯罪不是一種純粹的個人之惡，而是多種社會因素共同導致的結果，也基於政府對政治形勢和政策出臺時機的理性考慮。在社會發生大規模的衝突後，特赦可以達到多重目標，推動政治轉變，緩和社會矛盾，維護社會穩定。具體而言，特赦的好處包括鼓勵參與者悔改和重新出發、說服組織者放棄目標、建立衝突各方之間的互信、鼓勵移民海外者回歸、促進社會大和解與大團結。

修例風波和新冠疫情後，香港經濟復蘇緩慢，社會深層次矛盾難以解決，特區政府有責任修補撕裂，凝聚人心，因此，從德法共治的角度出發，實施「首惡必辦，脅從不問，立功受獎」政策，幫助那些在修例風波中涉案的年輕人引以為戒，放下包袱向前看，讓他們早日踏上人生新旅程，這適得其勢，正當其時！

我們就此呼籲，除了極少數頭目，對參與修例風波而尚未被起訴的約6,000人，儘快給予處理決定；對被拘捕的普通年輕人酌情寬大處理，協助他們改正錯誤的價值觀；對被拘捕的大、中、小學生實施特赦，並有針對性地進行正確引導和教育。與此同時，特區政府必須對各種類型的學校加強監管，確保教育內容符合「一國兩制」方針的根本宗旨。

紫荊黨成立於2020年，主席為李山，今屆區議會選舉派出一人參加地方選區直選。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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