中國載人航天工程代表明參與大滙演　門票今午一時派發（附地點）

行政長官李家超今早（28日）宣布，應特區政府邀請，中國載人航天工程代表團今日（十一月二十八日）抵港，進行四天的訪問。市民有機會近距離接觸航天員，因代表團明天下午（29日）會出席在香港體育館舉行的「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」。民政事務總署今日下午一時起，於二十間民政諮詢中心免費派發共約五千張大匯演劃位門票。



由於免費門票數量有限，每人限取兩張，派完即止。大匯演明日下午5時在無綫電視翡翠台作現場直播。



大滙演門票派發地點：

1.中西區：中環統一碼頭道 38 號海港政府大樓地下

2.東區：西灣河太安街 29 號東區法院大樓地下

3.南區：香港仔海傍道 3 號逸港居地下

4.灣仔： 灣仔柯布連道 2 號地下

5. 九龍城： 紅磡庇利街 42 號九龍城政府合署低層地下

6. 觀塘： 觀塘觀塘道 398 號 Eastcore 地下

7. 深水埗 ：深水埗長沙灣道 303 號長沙灣政府合署地下

8. 黃大仙 ：黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 2 樓 201 室

9. 油尖旺： 旺角聯運街 30 號旺角政府合署地下

10. 離島 - 長洲： 長洲新興街 22 號地下

11. 離島 - 梅窩： 大嶼山梅窩銀鑛灣路 2 號梅窩政府合署地下

12. 離島 - 東涌： 大嶼山東涌美東街 6 號東涌郵政局大廈 1 樓

13. 葵青： 葵涌興芳路 166-174 號葵興政府合署 2 樓

14. 北區： 粉嶺壁峰道 3 號北區政府合署地下

15. 西貢： 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下

16. 沙田： 沙田上禾輋路 1 號沙田政府合署地下

17. 大埔： 大埔汀角路 1 號大埔政府合署地下

18. 荃灣： 荃灣青山公路（荃灣段）174-208 號荃灣多層停車場大廈1樓

19. 屯門： 屯門屯喜路 1 號屯門政府合署 2 樓

20. 元朗： 元朗青山公路（元朗段）269 號元朗民政事務處大廈地下

代表團由中國載人航天工程辦公室林西強副主任帶隊，成員包括參與中國空間站建造的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，及載人航天工程系統相關領域專家。

行政長官李家超對代表團訪港表示熱烈歡迎，並感謝中央人民政府的安排。他指，中國載人航天工程在三十年間取得非凡成就，歷史性地實現了中華民族的千年飛天夢想，中華兒女無不深感自豪。代表團這次訪港，可以讓香港市民近距離分享國家航天事業發展的驕傲，並加深市民大眾對國家航天科技發展的認識，充分展現了中央人民政府對香港特別行政區的厚愛和支持。

訪問期間，代表團將出席媒體見面會，介紹載人航天工程建設發展情況並回答記者提問。代表團亦會為「中國載人航天工程展」揭幕，並將與香港創科界、大中小學師生見面交流。