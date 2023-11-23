神舟十二至十五共4批航天員　下周訪港四天將與青少年交流及參觀

現時中國「神舟十七號」正在太空執行任務，「神十六」三名航天員已於上月31日返回地球。消息表示，已完成任務的「神十二」至「神十五」多名航天員，將於下周二（28日）起訪港4天。



據了解，航天員將會分批到訪小學及大專院校，與青少年會面交流，以及參觀博物館及藝術中心等，行程由中央統籌，香港特區政府跨部門協調安排。



▼6月4日 「神十五」載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸▼



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過往都有航天員訪港，但較少一次過有「神十二」、「神十三」「神十四」和「神十五」共四批航天員同期訪港，他們是在2021和2022年到太空執行任務，並以安全訪回地球，最近一批是「神十五」的航天員今年6月完成任務。

▼「神十五」三名航天員於2022年11月29日升空▼



▼「神十四」三名航天員於2022年6月5日升空▼



「神十四」航天員，陳冬（中）、劉洋（右）、蔡旭哲。 （新華社）

▼「神十三」2021年10月16日升空▼



▼「神十二」2021年6月17日升空▼



神舟十二號載人飛船將於6月17日9時22分發射，飛行乘組由航天員聶海勝（中）、劉伯明（右）和湯洪波三人組成。（新華社）

中國航天事業發展多年，近年多次向香港「送禮」，2021年在港展出「嫦娥五號」收集的月球土壤，去年選拔中國第四批預備航天員，首次在港招募「載荷專家」。

內地過往亦不時安排航天員訪港，第一次在2003年，中國首位進入太空的航天員楊利偉訪港六日，「神六」、「神七」及「神九」都分別有航天員來港，2021年曾有指「神十二」航天員會訪港，但估計疫情關係未有下文。