4名國家航天員訪港4日　將與師生見面交流　李家超：體現中央厚愛

4名國家航天員今日（28日）起訪港4日，行政長官李家超熱烈歡迎訪港團，感謝中央政府安排，認為體現中央對香港的厚愛及支持。



代表團將出席在香港體育館舉行的「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，民政事務總署今日下午1時起，在20間民政諮詢中心向市民免費派發約5000張大匯演劃位門票，每人限取兩張，派完即止。



據悉，航天員大約在下午一時抵港，之後會舉行記者會。明天早上會與中、小學生對話，也會到訪科大和理大、後日主要活動是參與大滙演、特區政府於周五即行程最後一天，會在禮賓府舉行歡送儀式，代表團之後會經港珠澳大橋離港。



訪港航天員包括劉伯明、王亞平、陳冬、張陸

李家超出席行政會議前見記者，公布中國載人航天工程代表團訪港，今次由中國載人航天工程辦公室副主任林西強帶隊，成員包括建造中國空間站的神舟十二號乘組航天員劉伯明、神舟十三號乘組航天員王亞平、神舟十四號乘組航天員陳冬、神舟十五號乘組航天員張陸，以及載人航天工程系統相關領域專家。

航天員將與大學、中學、小學師生見面交流

訪港期間，代表團將出席媒體見面會，介紹載人航天工程建設發展情況並回答記者提問，亦會為「中國載人航天工程展」揭幕，並將與香港創科界、大、中、小學師生見面交流。他們明日（29日）下午5時會出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，在無綫電視翡翠台作現場直播，下月2日下午1時15分在翡翠台足本重播。

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代表團訪港體現國家對香港青年的重視

李家超說代表團訪港體現三大意義，首先體現國家航天科技取得了重大發展，令港人感到自豪，而代表團將會到香港科學館為中國載人航天工程展揭幕，他相信可讓市民近距離了解國家航天時發展的成果，並加深市民大眾對國家航天科技發展的認識。

第二，他說是體現國家對香港青年的重視，代表團在港訪問期間，會與本港大、中、小學師生會面交流，分享國家航天事業的發展歷程及最新情況，充分展現了國家重視香港青年的未來發展。

第三，他說是體現國家對本港科技界的高度重視和肯定，今次代表團將會與香港創科研學界的代表會面和交流，他指出本地大學的科研團隊，曾經多次參與國家航天任務，相信今次代表團訪港，對香港發展航天科研以至推動創科發展，建設香港成為國際創新科技中心是一大鼓舞。