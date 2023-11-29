京港合作｜便利港人在京發展　打造「一站式」諮詢服務平台

行政長官李家超率領香港特區政府代表團與北京市市長殷勇率領的北京市代表團，今日（29日）在香港舉行京港合作會議第五次會議，京港雙方在十一個範疇的合作方向達成共識，其中包括便利港人在內地發展，讓在京港人在教育學習、就業工作、社會保障和日常生活等方面適當地享有與內地居民同等待遇；探索打造服務在京港人「一站式」諮詢服務平台；支持在京香港機構開展工作，加強政策信息交流共享。



京港雙方又簽署《京港合作會議第五次會議備忘錄》及四份合作文件。



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雙方同意的十一個範疇除強便利在京港人在內也發展的政策方向外，其餘十個範疇包括：參與國家重大戰略，以「一帶一路」倡議提出十周年為契機，融入共建「一帶一路」，圍繞基礎設施建設、國際航運、城市管理、第三方市場開拓等領域，加強多方面合作。支持兩地企業參與京津冀協同發展和粵港澳大灣區建設，發揮香港國際航運、航空和貿易中心作用，推動區域發展戰略對接，服務國家發展。

服務業方面，支持香港企業參與北京「兩區」建設，擴大在數字貿易、服務貿易、跨境電商、專業服務等方面的投資力度，推動北京企業利用香港優勢提升國際化能力和水平。兩地又會加強綠色金融、金融科技、跨境金融、財富管理等領域的創新與合作，深化兩地碳交易相關交流，支持北京企業在港交所上市，推動北交所與港交所互聯互通。

科技創新方面，會聚焦基礎研究和原始創新，支持兩地高校、研發機構、企業及科技園區開展務實合作。

經貿方面則圍繞培育建設國際消費中心城市開展務實合作，推動消費模式創新，支持本土品牌走向世界；在跨境流通、跨境商貿、跨境品牌培育及境外項目落地方面深入合作，推進跨境貿易便利化。

文化、旅遊和體育方面則會推動兩地各類院團、演藝機構和演藝品牌互動交流、互訪演出，支持演藝項目與不同品牌合作；推動兩地文化企業和文化產業園區加強交流互訪，深化兩地文化產業合作發展；支持北京國際電影節與香港國際電影節開展深度合作。支持兩地機構開發旅遊新路線，開展旅遊宣傳活動，推動智慧旅遊建設，促進兩地文化和旅遊融合發展、及加強京港體育合作，鼓勵兩地體育協會搭建交流平台。

城市管理與公共服務方面，深化兩地城市軌道交通合作，在利用運營管理經驗支持城市發展方面開展研究。

醫療衞生及中醫藥方面，會合作開展醫療專業人員培訓和人才培養，加強中醫藥文化宣傳，合力推進健康中國建設，促進中醫藥國際化發展。

生態環境上，兩地會加強應對氣候變化、城市生物多樣性保護等領域交流合作。

教育及人才交流方面，支持合作辦學和鼓勵姊妹學校締結，加強高校師生交流互訪，支持京港大學聯盟開展相關活動；推動業界就職工技能方面加強交流，舉辦聯合培訓及交流比賽。

青年發展方面，鼓勵兩地學校及社團開展青少年交流；發揮中關村京港澳青年創新創業中心和港澳青年北京匯作用，為香港青年提供實習、就業、創業幫扶服務。

京港雙方簽署合作備忘及四份合作文件

財政司司長陳茂波與北京市副市長司馬紅又簽署《京港合作會議第五次會議備忘錄》，兩地政府部門亦簽署四份合作文件，包括《深化京港金融業發展合作備忘錄》；《北京市教育委員會與香港特別行政區政府教育局合作備忘錄》；《京港兩地青年交流交往合作備忘錄》；及《京港食品安全交流合作框架協議》。