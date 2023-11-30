區議會選舉｜選舉事務處：地方選區選舉只能一剔選一名候選人

繼廉政公署後，選舉事務處今日（30日）也回應，近日網上有人呼籲選民在12月10日區議會地方選區選舉投票時在選票上蓋上兩個「剔」號，令選票作廢一事。發言人重申，地方選區選舉投票規定只能「剔」選一名候選人。



按《選舉（舞弊及非法行為）條例》相關規定，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，均屬違法，一經定罪，最高可判處監禁三年及罰款20萬元。



選管會主席陸啟康（後排右二）、與委員石丹理（後排右三）和文本立（後排右一）聽取選舉事務處工作人員講解地區委員會界別的選票分類。（政府新聞處）

選舉事務處重申，按有關選舉法例的明確規定，選民在投票時，只能在選票上有關候選人姓名旁邊的指定圓圈內，用投票站所提供的「剔」號印章蓋上「剔」號，以明確顯示所投票選擇的候選人，而每名選民只能在選票上就所選擇的一個候選人蓋上「剔」號，即選票上只能有一個「剔」號，否則選票將會作廢。

選舉事務處又指，近日陸續寄出的投票通知卡，亦有提醒選民相關投票程序。在投票日當天，投票站工作人員派發選票予選民時，亦會再次提醒每名地方選區選民只能投票選擇一名候選人。

選舉事務處再次呼籲選民特別注意投票的相關規定及須注意事項，包括須前往指定的投票站進行投票、投票時間及投票時須帶同身份證等。