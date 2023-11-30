區議會選舉｜大家樂植入式宣傳投票　連鎖超市貼民建聯候選人海報

區議會選舉宣傳鋪天蓋地，如官員所說「無所不用其極」。不只行街會見到海報橫額，就連吃飯都「總有一張喺左近」。連鎖飲食集團大家樂近日在分店門口當眼處，張貼政府的選舉宣傳海報，呼籲選民投票，首見連鎖食肆宣傳。同樣連鎖式經營的華潤「U購」超市，更貼上民建聯候選人海報。目標只有一個，希望選民12月10日區議會選舉踴躍投票，選出心水議員！



中小學官校網站放區選宣傳海報

官方鼓勵選舉日投票的攻勢，除了靠高官出馬，宣傳橫額、旗幟早已密集懸掛在街頭巷尾、天橋、街市等政府物業。今次落力宣傳攻勢，勢要全民都留意到，積極投票。官立學校當然不例外，我們觀察到各官校的網站，已經放有「1210區選齊投票，共建美好社區」的宣傳圖片，由英皇書院、沙田官立中學，到大埔官立小學、觀塘官立小學等都有，遍布中小學官校，中小學生當然未合資格投票，主要對象都是一眾家長選民。

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大家樂張貼區選宣傳海報 首見連鎖食肆宣傳

不只政府機構宣傳區選，大集團連鎖食肆亦落水。近日經過葵涌工廠區Magnet Place大家樂，發現門口當眼處豎立一塊新的牌，靠近看真一點，原來亦是政府宣傳區選海報「1210區選齊投票，共建美好社區」。區選宣傳牌以大家樂標誌和黃色襯底，與自助點餐機、美食推介牌放在一起，附近不少上班一族食客一定能看到，首次見到大型連鎖食肆參與區選宣傳。不過並非每間大家樂都有，年輕人「蒲點」葵芳廣場大家樂卻不見張貼政府宣傳區選海報，或許宣傳也是有針對性。

連鎖「U購」超市落水 貼民建聯候選人宣傳海報

不只大型連鎖食肆集團，同樣連鎖式經營的「U購」超市，更貼上民建聯候選人宣傳海報。屯門三聖邨「U購」超市收銀處，貼上多張民建聯屯門東直選候選人葉文斌的海報，顧客付款時都能看到。不過，為何只貼葉文斌的海報呢？其實葉文斌是華潤員工，現職華潤創業有限公司綜合研究總監暨Pacific Coffee董事，「U購」超市正是華潤集團，可能是支持同事參選之舉。今次鋪天蓋地宣傳，對投票率影響有多大，12月10日揭曉。

屯門東候選人包括：1號工聯會馮沛賢（38歲）、2號無政治申報聯繫陳智敏（無申報歲數）、3號民建聯葉文斌（37歲）。