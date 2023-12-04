周庭棄保｜4度被捕　包圍警總囚十月於2021年出獄　國安案仍在身

前香港眾志副秘書長周庭昨晚（3日）在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮，考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

翻查資料，周庭於2020年8月，被指涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，當時連同壹傳媒創辦人黎智英等一同被捕。隨後同年11月，周庭因2019年6月包圍警總，先被還押再被判囚10個月，為她首度入獄，並於2021年6月12日出獄。



2012年參與「反國教」擔任學民思潮義工 踏上政途

周庭於2012年就讀中四時，加入學民思潮擔任義工，參與反國教行動，於社運圈初露頭角，之後曾任學民思潮發言人，她能回答外國傳媒提問；但2014年10月於雨傘運動期間，由於不勝壓力，辭任發言人一職。

周庭年僅15歲即在2012年加入學民思潮成為義工，後來成為學民思潮發言人。（資料圖片）

2014年雨傘運動翌年 遭預約拘捕

不過周庭並未淡出社運圈子，2015年雨傘運動結束後，周庭被指於「煽動及參與未經批准集會」，遂響應警方的「預約拘捕」，不過由於證據不足，最後逗留一個多小時後「踢保」離開警署。

2017年疑向習近平示威後被捕獲釋

2016年4月香港眾志成立時，周庭擔任副秘書長，繼續參與社運。例如2017年6月，國家主席習近平訪港時，香港眾志與社民連、人民力量發起「黑紫荊行動」，以黑布遮蓋金紫荊雕像，周庭亦有參與該行動，事件中包括周庭等26人被捕，最終獲保釋。

2018年遭DQ補選立法會資格

2018年1月，周庭宣布參選2018年立法會港島區補選，希望重奪黨友羅冠聰被取消的議席，並因此放棄英國國籍。不過，選舉主任於同月宣布周庭的提名無效，認為她並非真心及真誠擁護《基本法》，結果未能參選。

2018年1月，周庭宣布參選2018年立法會港島區補選，但最終未獲批准。（資料圖片）

2019年社運期間包圍警總被捕 一直准保釋

到2019年的反修例示威，周庭被指於6月21日與眾志秘書長黃之鋒等人包圍灣仔警察總部，涉「煽惑他人參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准的集結」兩項罪名，正式惹上官非，不過一直獲保釋。

▼2019年 「6.21包圍警總案」各被告及案發經過▼



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2020年與黎智英等十人 被指勾結外國勢力遭拘捕

2020年8月10日，國安處展開大規模拘捕行動，被捕者包括壹傳媒集團創辦人黎智英及周庭，一共涉10人，其中周庭涉及「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。當時國安處正調查一團伙，其目的是以宣傳，及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，調查中發現2男1女在港運行有關組織，據了解當中包括周庭、「12港人案」中的「香港故事」成員李宇軒，以及前學民思潮成員李宗澤。

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2020年圍警總案認罪囚十個月 2021年6月出獄

被捕後周庭一直獲准保釋，直至2020年11月23日，本身沒有案底的周庭，於包圍警察總部案承認控罪，開始被還押，隨後被判囚10個月，於2021年6月12日出獄。

出獄後的周庭一直低調生活，未再站於鎂光燈之下，直至昨晚（3日）宣布已往加拿大讀書，不再回港就國安案件報道後，再次成為公眾焦點。