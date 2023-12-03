周庭9月離港赴加拿大讀書　決定棄保不會回港就國安案報到

前香港眾志副秘書長周庭今晚（3日）在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮，考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。



周庭首度透露，在向警方國安處申請前住加拿大讀書時，對方反提出如果她想取回護照出境，要先與國安處人員回深圳參觀一天，她只好答允，並於8月某一天成行，參觀改革開放展覽，了解內地及共產黨發展，亦到騰訊總部了解科技發展。到9月中她離港前一日，終獲發還護照。



《香港01》就事件向警方查詢。



出獄後需守國安法案件擔保條件 每3個月到國安處報到

周庭2020年8月被警方國安處拘捕，涉嫌與另外兩名男子運作一個組織，要求外國制裁香港，涉嫌違反國安法勾結境外勢力。她在帖文稱，2020年11月23日因警察總部案開始還押，隨後被判入獄10個月，2021年6月離開監獄，但仍需遵守國安法的擔保條件，需要定期報到，護照亦一直被沒收，不能出境，每三個月到國安處簽署一份「扣留旅遊證件通知書」。

周庭表示，今年作出一個重要決定，就是報讀碩士課程，得到加拿大一所大學取錄，於是向國安處提交申請出境。她引述國安處表示，當局要求她寫下「悔過書」，指自己對過往的政治參與感到後悔，今後不會再參與，也不會與相關的人士聯絡，她當時只希望可以安全離港升學。

稱8月獲警方國安處安排到深圳參觀改革開放展覽

周庭稱今年7月初警方國安處告知，如果想取回護照到加拿大升學，要先與國安處回深圳一天，並會安排申請回鄉證，完成行程後便會歸還護照，只需在大學假期時回港報到。在8月某一天，她跟五名國安處人員北上，行程期間除了吃喝玩樂，亦被安排參觀改革開放展覽，了解內地及共產黨發展，亦到騰訊總部了解科技發展，回港後被要求寫下感謝警方安排令她能了解祖國偉大發展的信件。

周庭在9月中獲發還護照，離開香港到加拿大多倫多讀書。

已買回港機票 否認處心積慮欺騙國安處

她稱原定本月底要回香港就國安法向警方報到，但最後決定不再回港，「經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理和心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。她解釋主因是憂慮如果回到香港，需要滿足一些條件才能返加拿大或被禁止出境。她說原本買了12月回港的機票，否認是處心積慮欺騙國安處，「那絕對是錯誤的陳述。」

長期憂慮致情緒崩潰 患上抑鬱症

周庭在帖文提到，出獄後長期擔心會隨時再被拘捕，被國安處人員上間帶走，以致會大哭、崩潰、顫抖，症狀愈來愈多及嚴重，醫生診斷患有焦慮症、驚恐症、創傷後壓力症、抑鬱症，「我的心理狀況每況愈下，2023年，是我的情緒、身體最差的一年。」她說過去因情緒病和種種壓力放下了一些興趣，會在加拿大重拾和建立自己的節奏。