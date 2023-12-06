區議會選舉｜公僕憂心意卡為證明投票　麥美娟：無人要交代投票否

區議會選舉投票後，市民會獲贈政府派發的「心意謝卡」，有公務員擔心首長用作檢查有否投票。民政及青年事務局局長麥美娟表示，「心意謝卡」是暖心措施，社會毋須過分解讀，沒有人需要交代有否投票，或投過票給誰人。



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麥美娟：毋須過分解讀「心意謝卡」 無人要交代投票否

新界鄉議局今日（6日）出席舉行撐區選大會，主席劉業強希望全體鄉民全力支持區議會選舉。出席同一活動的麥美娟呼籲各村代表，在區議會選舉動員村民投票，以選票回復香港的繁榮安定。

被問到政府在投票日將會派發的「心意謝卡」，引起公務員憂慮會否用作投票證明，麥美娟強調，任何人都毋須交代有否投票，或投了給誰人，「這些都是一些暖心措施，我們是表示對於每名來投票的市民的謝意，我認為大家都毋須過分解讀」。她說，無論是甚麼手段、用甚麼措施要其他人交代有否投票，或投過票給誰人，如果任何人認為在這方面有人做了違法行為，可以向選舉事務處投訴。

邊境投票站登記人數佔名額34% 麥：不是盲目追求數字

對於設於上水的鄰近邊境投票站有12976人登記，佔名額約34%。麥美娟指，新措施不是為了盲目追求數字，是讓選民行使投票權。她再提醒選民每張選票只需蓋一個剔，重申企圖誤導「剔兩個剔」會違法，呼籲不要以身試法，有違法行為會執法。

星期六（9日）區選繽紛日晚上有大匯演，麥美娟說派票過程順利，沒有出現混亂，部分區派光。她提醒任何人兜售門票是犯法，政府會在網上加強巡查，不排除「放蛇」執法。

胡健民不認同區議會選舉是民主倒退

政制及內地事務局副局長胡健民表示，今次區議會改革是完善地區治理的重要部分，稱「改變是正面的改變」，不認同區議會選舉是民主倒退。