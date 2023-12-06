區議會選舉｜連登網民轟選舉宣傳信製造垃圾　出Post者係候選人？

連登討論區昨日（5日）有一則貼文，怒轟區議會選舉候選人郵寄多封宣傳信件到府上，質疑「將來垃雜徵費有冇得問議員claim（報銷）錢」，引起一眾「巴打絲打」熱議，皆因「樓主（出帖者）」發布了一幅展示多封宣傳信件的相片，沒遮蓋到住址和姓名，發現收件人與當區「天水圍南及屏廈選區」候選人鄧偉健同名同姓，而且相中唯獨沒有鄧偉健的宣傳信件，莫非自己出Post攻擊對手不環保製造垃圾？《香港01》向鄧偉健查證過！



連登討論區昨日（5日）有一則貼文，怒轟區議會選舉候選人郵寄多封宣傳信件到府上，質疑「將來垃雜徵費有冇得問議員claim（報銷）錢」，收信人竟然與當區「天水圍南及屏廈選區」候選人鄧偉健同名同姓。（連登討論區截圖）

連登有網民轟選舉宣傳信垃圾 收件人與當區候選人同名

貼文由網民「哈根大支」發出，題為「將來垃雜徵費有冇得問議員claim錢？」，提到區議會選舉候選人郵寄多封宣傳信件到家中，「久唔久又一封，佔用左我垃圾桶容量喎，條數點計先？」，批評宣傳信件不環保，兼且製造垃圾。

打開貼文附上的相片，有「天水圍南及屏廈選區」候選人陳燕君、蘇淵及陳思靜的宣傳信件和傳單，眼利網民發現「樓主（出帖者）」沒有遮蓋信件上的姓名、住址，發現收信人與當區候選人鄧偉健同名。無獨有偶，相中唯獨是沒有發布鄧偉健的宣傳信件，惹人懷疑是否鄧偉健就是「哈根大支」，自己出貼文攻擊對手製造垃圾。

連登討論區昨日（5日）有一則貼文，怒轟區議會選舉候選人郵寄多封宣傳信件到府上，質疑「將來垃雜徵費有冇得問議員claim（報銷）錢」，收信人竟然與當區「天水圍南及屏廈選區」候選人鄧偉健同名同姓。（連登討論區截圖）

鄧偉健稱無連登帳戶：呢個Post唔係我出囉

《香港01》向鄧偉健查詢，他連番否認貼文是他發出，「唔係我嘅、唔係我嘅、唔係我嘅，個Post（貼文）唔係我發嘅」，他說選舉廣告要申報，所以已經向選舉事務處備案，「呢個我當佢係廣告啦，呢個Post唔係我出囉，我只係話聲備案，呢份野唔係我貼、唔係我Post」。他強調自己無連登帳戶，「你哋唔Send俾我我都唔知，我都無睇過」。

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同意寄宣傳信件「好唔環保」 惟不評論是否被整蠱

不過，為何巧合地與相中收件人姓名相同呢？鄧偉健說自己都研究過選民名單，「嗰個唔係我地址嚟，同埋我Check咗名單真係同名同姓」，又稱並非居住在相中的地址，透露自己持有物業，「理論上唔會有公屋地址」。他不評論是否有人想趁機攻擊候選人，「因為我都唔知佢係咪想一個Joke（開玩笑）」。

鄧偉健說自己有寄選舉宣傳信件予選民，並跟「樓主」觀點一致，同意寄選舉宣傳信件不環保，「我對於宣傳單張，如果係選舉嚟計呢，真係好唔環保嘅，但係呢個係規定，咁都無辦法」，稱為環保減少寄件數目，只會一戶寄一封，「始終一家四口唔想收四張」。

天水圍南及屏廈候選人包括：1號無申報政治聯繫鄧偉健（47歲）、2號香港新方向陳燕君（28歲）、3號無申報政治聯繫陳思靜（40歲）、4號民建聯蘇淵（34歲）。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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