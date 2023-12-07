區議會選舉2023｜陳國基：口講道歉言行照錯　不接納改過非愛國者

區議會選舉將於12月10日舉行，全面落實「愛國者治港」。外界關注個別政團是否需要就2019年反條例風波道歉才能「入閘」，身兼區議會資格審查委員會主席的政務司司長陳國基接受訪問時指出，沒有訂立一個硬性規定，但強調「如果口講道歉，但言行照樣犯錯」，不接納已改過自新，需要長時間觀察才算是「愛國者」。



政務司司長陳國基。（資料圖片/蘇煒然攝）

陳國基接受《香港電台》訪問指出，今次選舉是「選人」而非政黨，如果某人想參選，當局會檢視有關人士的背景，包括以往言論及行為，如果曾做過反中亂港的事，即使現在改過自新，亦需時觀察，包括言行舉止是否真心悔改，如果已真誠改過，政府會給予機會。

至於是否需要就反修例風波道歉，陳國基指出，沒有一個硬性規定，認為如果一個人做錯事，即使無道歉但之後言行都無再犯錯，即代表已改過；如果口講道歉，但言行照樣犯錯，都不會接納該人已改過自新，因此當局一定要長時間觀察某人言行是否犯錯後改過，成為愛國者。

陳國基又表示，在愛國者治港原則下，今次選舉有不同政黨、不同專業界別人士參選，他們的政綱亦不一，反映有很多不同選擇，但唯一不能選擇就是不愛國者。