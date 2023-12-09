區議會選舉投票率｜不以高低定成敗　但到底幾多可以「收貨」？

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】區議會選舉投票在星期日（10日）進行，政府高層多次表明沒有硬指標，又指投票率不是評定選舉是否成功唯一因素，但同時間政府總動員全方位宣傳呼籲投票，特首李家超更曾點名指17萬公務員肩負雙重責任，呼籲公務員要和家人朋友一齊投票。《香港01》綜合多個渠道消息指，現時仍全力爭取3成投票率為目標，但個別建制派透露相信若最終投票率大約25%，有關方面料也會「收貨」。



11月28日，尖東天橋掛出了大型區議會選舉的宣傳橫額，橋下正好是旅遊巴落客熱點。（蘇煒然攝）

政府高層在區選進入倒數期，總動員「無所不用其極」地宣傳呼籲投票，司局長及部門首長不單透過電子媒體或社交平台不斷拍片或發帖、出席或主持會議也不忘跟與會者大合照呼籲投票，部份司局長更不斷落區「洗樓」或穿梭政府總部，提醒被特首李家超指有雙重責任的公務員要以身作則投票，一些工作本來與選舉沾不上邊的部門首長也要落區派傳單。

四大地產商也罕有加入動員投票行列，在星期五（8日）先後呼籲員工支持今次區 議會選舉，情況實屬罕見。

為了催谷投票率，政府更罕有地在投票日前一晚（9日）晚上七時至十時在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，宣傳區選。

北京早訂下3成投票率目標

有建制派人士向《香港01》表示，雖然政府官員一直強調今次區議會選舉沒有投票率的硬指標，但綜合各方收到的訊息，在區選提名期十月中開始後，來自北京方面的希望是今次區選的投票率可以有三成。

綜觀回歸以來曾舉辦的六次區議會選舉，若撇除2019年反修例風波期間進行、投票率破紀錄突破七成的一次「例外」，其他六屆區選的投票率介乎三成半至四成七，投票率最低的是1999年的首次區選，投票率為35.82，當年的投票選民人數為大約230萬；而2015年的區選投票為47.01%，投票的選民突破312萬。

不過，今屆區議會選舉登記選民人數雖然高達432萬，但有建制派人士坦言必須面對現實，由於今次選舉標榜是完善選舉制度後的首次區選，能參選的都是愛國愛港候選人，過去有民主陣營參選而出現的吵鬧不復現，好的是比理性拼政綱，但同時令選戰缺少點點火花，較難引發關注：「選舉有時候其實也要有嗌交，才能吸引注意」。

從他們近期頻頻落區所見，市民普遍反應並不熱衷，有建制派坦言要達至三成投票率存在一定難度，現時進入最後衝刺，他們也只能盡力而為力谷投票率。有部份建制派稱，若最終投票率能達25%，相信有關方面應該也會「收貨」。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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