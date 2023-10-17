政圈風聲｜區選力谷三成投票率　地區知名度高建制嘆被要求跑直選

區議會選舉提名期今天（17日）展開，建制陣營先後公布參選名單，幾乎日日街站「晨操晚練」。據了解，有關部門早前約見地區人士，提出希望區議會選舉以三成投票率為目標，故地區知名度高、稍有政績的建制被力谷出戰直選，同時力邀鄉事、社團出選，部分直選選區可能出現5人爭2席。有參選人慨嘆，政績較少、知名度低的反而獲准出戰間選，競爭少，當選機會可能更高。



據悉區選以3成投票率目標 推有知名度、經驗者跑直選

改制後首場區議會選舉，建制最大黨民建聯及工聯會等急不及待在提名期首日便報名參選，其中民建聯出動122人參選，工聯會有46人出戰。據了解，有關部門也很重視投票率，早前約見部分有意出戰的建制地區人士，了解參選意向之餘，亦開出3成投票率的目標。為了達到這目標，直選方面，力推有地區知名度、有選舉經驗、服務地區多年的人士出戰，希望谷起投票率。

+ 1

力邀鄉事社團出選 部分區或5建制爭2席

中央強調「愛國者治港」要「五光十色」，「五光十色」要以愛國者為前提，據了解，有關部門很重視區議會選舉的競爭，部分選區部署5名建制爭2席的局面，部分區分布是兩至三名傳統建制政黨人士、配搭鄉事派及同鄉社團人士，例如廣東社團總會等。有地區人士坦言，「以谷投票率為目標」的協調部署，力邀鄉事社團出選競爭，有機會令部分扎根社區服務多年的直選參選人成為「炮灰」。雙議席單票制下，如有非建制派入閘出戰的地區，更有可能兩邊陣營各取一席當選。

建制第二、三梯隊跑間選 贏面或更大

至於「三會」互選產生的地區委員會界別，據悉部分區或出現12名建制爭8席的局面，除了鄉事派，亦有來自傳統建制政黨的第二、三梯隊社區幹事，當中不少人缺乏選舉經驗，在地區「蒲頭」一至兩年，對一般市民來說比較「生面口」。有計劃參選的建制笑言，不熟書少政績的社區幹事，當選機會可能較直選更大，或許是改制後的受益者。